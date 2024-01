Immigration : un «bar ouvert» du fédéral qui ne passe plus pour Drainville

«S’il vous plaît, M. Trudeau, on a atteint la limite là. On est effectivement au point de rupture, alors le bar ouvert en immigration, arrêtez ça. Nous, en éducation, on manque de profs et on manque de locaux», a tonné le ministre Drainville lors d’une mêlée de presse à l’ouverture du caucus présessionel de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Sherbrooke mercredi.

M. Drainville a mentionné qu’il y a désormais 1237 classes de francisation au Québec pour faciliter l’intégration d’enfants immigrants, ce qui équivaut selon lui à «51 écoles primaires».

«Juste pour le Centre de services scolaire de Montréal, on a ouvert depuis septembre l’équivalent de trois écoles primaires et il y a 400 inscriptions en attente en ce moment», a-t-il ajouté.

En anglais, il a mentionné que les demandeurs d’asile représentent une partie significative des personnes visées par ses commentaires.

Rappelons que les dossiers de l’immigration et des demandeurs d’asile reviennent dans l’actualité ces jours-ci, alors que le premier ministre du Québec, François Legault, a lui-même demandé à son vis-à-vis fédéral de juguler l’arrivée de demandeurs d’asile au Québec dans une lettre transmise récemment.

Il y écrivait notamment que la situation était «insoutenable» et que le Québec accueillait un nombre «excessif» de ces demandeurs d’asile.

Mercredi matin, Radio-Canada rapportait qu’Ottawa travaille en ce moment à imposer un visa à certains Mexicains, mais pas tous. Toujours selon Radio-Canada, il y aurait eu près de 25 000 demandes d’asile du Mexique l’an dernier au Canada.

Justin Trudeau jongle avec l'idée de réintroduire un visa pour certains Mexicains afin d'entrer au Canada, selon Radio-Canada. (Christinne Muschi/Archives La Presse canadienne)

Prendre ses responsabilités

Bernard Drainville demande donc à Justin Trudeau de «prendre ses responsabilités» pour ne pas qu’il «vienne aggraver le problème».

S’il tient ces commentaires, c’est parce que M. Drainville considère que le gouvernement de la CAQ, lui, prend ses responsabilités pour faire face aux nombreux «défis» dans le monde de l’éducation.

«J’assume mes responsabilités. On met de l’avant des moyens très importants. L’année 2024 sera l’année de gros investissements en éducation. On prend nos responsabilités et on invite M. Trudeau à faire de même», a souligné M. Drainville.

Les responsabilités de son gouvernement comprennent assurément la conclusion d’entente de principe avec les différents syndicats du secteur public, dont ceux de l’éducation. Certains syndicats se sont déjà prononcés en faveur, d’autres ont voté contre.

«Attendons voir si la convention collective est votée et ratifiée, mais j’ai confiance que cette nouvelle convention collective peut être la base d’un nouveau départ», a martelé M. Drainville, ajoutant que le contenu de l’entente «n’est pas parfait», mais qu’elle permettrait des avancées pour le monde de l’éducation québécois.

Selon Bernard Drainville, la CAQ «prend ses responsabilités». (Jean Roy/La Tribune)

Plan de rattrapage

Le plan de rattrapage de 300 millions annoncé au début du mois de janvier par le ministre Drainville pour pallier les jours manqués en raison de la grève en éducation traîne de la patte, selon des révélations du Journal de Québec mardi.

Ce plan repose essentiellement sur le volontariat d’enseignants pour assurer des cours de rattrapage durant la relâche et l’été, notamment.

Or, le Journal écrit que certains établissements n’ont vu aucun de leurs enseignants lever la main pour y participer, citant les données d’un sondage interne de la Fédération québécoise de directions d’établissement d’enseignement.

«Attendons d’avoir un portrait plus complet. [...] Est-ce que ce sera égal partout, dans toutes les écoles ? Non, ce ne sera pas égal partout, dans toutes les écoles», s’est défendu le ministre Drainville.

Il a précisé qu’il devrait avoir un portrait plus complet au début du mois de février, date à laquelle «on en reparlera».

M. Drainville a ajouté qu’il n’est pas question que la démarche ne soit pas volontaire. «On ne va pas forcer la main à quiconque», a-t-il assuré.