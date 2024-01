Équipe Canada Junior: Charest se réjouit de la venue d’accusations

Mercredi, le Globe and Mail indiquait que cinq membres d’Équipe Canada Junior (ÉCJ) de 2018 ont été contraints de se rendre aux autorités avant d’être accusés d’agression sexuelle.

Il semble que certains d’entre eux s’avèrent être aujourd’hui des joueurs étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Questionnée en marge de réunions des députés du gouvernement du Québec de la Coalition avenir Québec (CAQ) tenues à Sherbrooke, mercredi, la ministre québécoise responsable du Sport, du Loisir et du Plein air s’en est réjoui.

«Depuis que je suis en fonction [comme ministre], je dis à quel point c’est important de dénoncer. Et de voir que justement, malgré le fait que ce soit peut-être des noms connus, ils seront appelés à subir la conséquence de leurs actes. Pour moi, c’est une bonne nouvelle. C’est rassurant de voir que personne n’est au-dessus de la loi», a commenté Mme Charest.

Mais la ministre ne craint pas que de telles accusations salissent un peu plus l’image de notre sport national.

«Je dirais plutôt que c’est une bonne nouvelle. Ça fait la démonstration que personne n’est au-dessus de la loi. Peut-être qu’il aura fallu un grand scandale pour que les choses évoluent, mais de voir que les choses évoluent, c’est une bonne nouvelle.» — Isabelle Charest, ministre québécois responsable du Sport

Mme Charest souhaite «ne pas faire le procès du hockey plus que d’autres sports».

Quant à la longue période qui s’est écoulée entre le moment des faits et celui des accusations, la ministre Charest préfère mettre en lumière «qu’il se passe quelque chose, finalement. Il faut se concentrer là-dessus, sur le positif».

Lui-même un ancien hockeyeur professionnel de la LNH devenu député et porte-parole du Parti libéral du Québec (PLQ) en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone s’est aussi montré heureux d’une nouvelle étape soit franchie dans ce dossier.

«C’est une question de confiance pour notre société, l’aspect que les sportifs s’en sortiraient toujours mieux que d’autres», a affirmé M. Ciccone, réuni pour sa part à Thetford Mines avec ses collègues élus libéraux.

«Hockey Canada est une organisation qui a été entachée depuis quelques années. Il y a une perte de confiance dans le milieu sportif, pas juste au hockey. On s’est aperçu où il y avait d’autres situations où on tentait de protéger le logo, l’image de notre organisation avant le bien-être d’un être humain. [Tant mieux] si on est capable de tourner la page là-dessus et de faire en sorte que ce genre de pratique ne se reproduise jamais», a résumé le libéral Ciccone.

À Saguenay avec ses collègues députés fédéraux du Bloc québécois, Sébastien Lemire a rappelé le travail politique abattu à Ottawa dans ce dossier, particulièrement par son parti.

«On s’attend à pouvoir tourner la page sur ces faits allégués, à London en 2018. Mais reste qu’il y a des éléments qui sont troublants et qui pour moi doivent être encore éclairés. Si ce n’est pas des travaux [aux Communes] qui ont été amenés notamment par le Comité de la condition féminine et le Comité du patrimoine dans lequel on a pu amener Hockey Canada à pouvoir amener certains faits, on n’aurait pas cet issu-là et probablement que cette enquête n’aurait pas été ouverte», s’est félicité le bloquiste Lemire.

-Avec les informations de Simon Carmichael et d’Antoine Trépanier