Près d’un élu municipal sur dix a démissionné depuis les élections de 2021

On parle précisément de 762 postes d’élus municipaux et d’un poste de préfet de MRC qui ont dû être réassignés depuis les élections de novembre 2021. Le Québec a ainsi vu une augmentation de 41 % des démissions* dans la première moitié du présent mandat en comparaison avec celui de 2017. En décembre 2019, ce chiffre s’élevait en effet à 539 postes. Pourquoi n’arrive-t-on pas à retenir les citoyens qui décident de s’impliquer en politique, particulièrement dans les petits milieux ?

«Je ne suis pas surprise du nombre de personnes qui démissionnent en cours de mandat. Faut être fait fort [pour être en politique] et il faut avoir beaucoup d’énergie dans une journée», partage en entrevue Meagan Reid, ex-conseillère d’East Angus qui a elle-même quitté son poste en 2020.

Élue dès 2013, à l’âge de 18 ans, celle qui devenait alors la plus jeune élue municipale du Québec a fini par frapper un mur après environ sept ans en politique. «C’est ingrat [comme rôle] parce que je ne trouve pas que la structure est facilitante pour la conciliation avec la famille ou autre», évoque-t-elle. Si on souhaite s’impliquer dans les nombreux projets et comités de sa municipalité, prendre du temps pour suivre des formations et faire des recherches sur les dossiers, le rôle d’élu peut facilement devenir « un puits sans fond de travail», image Mme Reid.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, prévient que la vague n’a certainement pas perdu son élan. La période de janvier et la grogne des hausses de taxes qui l’accompagne risquent de donner lieu à de nouveaux départs d’élus, en plus des nombreuses autres sources d’essoufflement qui lui sont signalées.

Dans les derniers jour, le maire de Saint-Étienne-de-Bolton, David Auclair, a lui aussi donné sa démission. Déchiré, celui qui combinait ce rôle à un emploi à l’extérieur et qui vient d’accueillir un nouveau-né a confié à La Tribune entrevoir difficilement une saine conciliation travail-mairie-famille. La conseillère Anne-Marie Demers avait également décidé de quitter en septembre, tandis que le conseiller Nicolas Berger a emboîté le pas au maire dans les derniers jours. Déjà, deux postes avaient été mis en élection partielle en mai dernier. « Je crois que c’est le travail, il y a beaucoup de temps à mettre, beaucoup de documents, personne ne pensait qu’il y en aurait autant », note le maire suppléant, Harry Bird, qui fait partie des deux seuls élus de 2021 encore présents dans le conseil.

« La plupart du temps, c’est l’ampleur de la tâche qui est en cause, analyse M. Demers. Quand tu gagnes moins de 5000 $ par année et que tu t’aperçois que la pression est très élevée et que ça pèse sur ta famille... Tu vas chercher 300 ou 400 $ par mois au net, pour toutes les heures que tu mets, et après tu arrives au dépanneur et [les gens sont mécontents]. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. (FQM)

Encore pire dans les petites municipalités

Selon les analyses de La Tribune, 61 % des postes abandonnés se trouvaient dans les municipalités de moins de 1000 habitants, alors que celles-ci ne représentent que 42 % des municipalités du Québec. On assiste même fréquemment à des vagues de démissions autour d’une même table. À Padoue (249 habitants), dans le Bas-Saint-Laurent, ce sont 10 postes qui ont dû être remis au ballotage depuis deux ans.

De nombreuses fois, dans ces petites municipalités, les nouveaux candidats sont élus sans opposition. Notons également que dans certains cas, des sièges ne trouvent simplement pas d’intéressés.

En Estrie, la palme du plus grand nombre de démissions dans un même hôtel de ville revient à la municipalité frontalière d’Abercorn, comptant 370 résidents. La Voix de l’Est a d’ailleurs rapporté des allégations de « climat toxique », à l’automne 2022, après la démission successive du maire et d’un front commun de quatre conseillers.

L’élu le mieux payé d’Abercorn en 2022, le conseiller Éric Bissonnette, avait cumulé 4627 $ incluant son allocation de dépenses. Il avait agi à titre de maire supplément une partie de l’année.

Soulignons que ces chiffres n’incluent pas les congés de maladie, qui font également partie de la réalité de plusieurs conseils. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, amorce d’ailleurs cette semaine un retour progressif après un arrêt d’un peu moins de trois mois.

Climats difficiles

Après un mandat de quatre ans où elle a beaucoup appris, mais ne s’est pas nécessairement montrée «très critique», Meagan Reid a vécu une expérience un peu différente après les élections de 2017. «Je m’accordais plus de crédibilité et je sentais que j’avais fait mes preuves. J’ai tenté de nommer mes inconforts et qu’on trouve d’autres moyens de fonctionner», s’est-elle rappelé.

Si les désaccords font partie intégrante de la joute politique, il peut s’avérer plus difficile de concilier les divergences lorsqu’elles touchent à la vision même du rôle d’élu. «C’était dur d’expliquer que je voulais faire de la politique autrement et de remettre en question les structures, de questionner les façons de faire», témoigne l’ex-conseillère.

Meagan Reid touchait 900 $ par mois et mettait une moyenne de 10 heures par semaine dans ses tâches de conseillère. (Fournie)

Elle donne l’exemple d’une décision qui pouvait être contestée à huis clos, mais où on l’incitait à se rallier en public. «On démontre en façade qu’on est tous d’accord, mais j’aurais aimé pouvoir nommer mes arguments et ma position», exprime-t-elle.

«La politique, c’est un langage dans le fond, mais je n’avais pas l’impression de parler le même langage que mes collègues. [...] Voyant que ça ne changeait pas, j’ai décidé de démissionner», résume Meagan Reid.

«J’ai trouvé ça dur. J’ai trouvé ça désillusionnant», exprime celle qui, dix ans plus tard, a maintenant 28 ans et se surprend encore de l’assurance démontrée par la jeune de 18 ans pour se lancer dans le monde politique.

La tension augmente

Jacques Demers s’inquiète également de voir les tensions s’envenimer d’année en année entre les citoyens et les élus à travers le Québec. « Tout ce qui est service au public ou service à la clientèle, peu importe le domaine, je remarque les gens pensent beaucoup plus à eux et estiment que les choses leur sont dues », note-t-il.

Le maire suppléant de Saint-Étienne-de-Bolton souligne également que «des gens du public ont fait la vie dure au Conseil», dans les dernières séances, ce qui a probablement influencé les décisions de démission de ses collègues.

Si elle assure n’avoir personnellement pas vécu de tensions graves avec ses citoyens, Meagan Reid confirme néanmoins observer une tendance inquiétante dans le monde municipal, et qui est par ailleurs amplifiée par les réseaux sociaux. Certains élus peuvent dorénavant être confrontés «à des représailles des citoyens à toute heure du jour ou de la nuit», déplore-t-elle.

Deux postes de conseillers municipaux ont été mis en élections partielles à North Hatley depuis les élections de novembre 2021. (Jean Roy/La Tribune)

«C’est intense comment les élus se font rentrer dedans parfois. Ça n’a pas de sens qu’on communique comme ça entre êtres humains. […] On ne devrait pas accepter ça», affirme Mme Reid. «Même les autres élus avec lesquels on évolue, ce n’est pas toujours facile... le ton qui monte, les menaces, c’est très vécu, c’est banalisé même en politique», ajoute-t-elle.

M. Demers souligne d’ailleurs que la situation ne pourra aller qu’en s’empirant si les coupures de ressources persistent dans les médias régionaux. «Ça va nous causer de grands problèmes et c’est ce qui me fait le plus mal. Les gens vont simplement s’informer entre eux sur les réseaux sociaux. Quand ce sont les journalistes qui s’y attardent, on obtient les deux côtés de la médaille et on a la chance de faire la part des choses, d’expliquer le dossier.»

Une structure à changer

Tout ça pour quelque chose qui rapporte parfois à peine quelques milliers de dollars par année. «T’essaies de ne pas le voir comme ça, tu t’impliques dans ta communauté, mais à moment donné, il n’y a plus de temps pour la famille, pour le copain, ou les enfants si c’est le cas. Ça commence à faire beaucoup d’irritants», commente Meagan Reid.

Sans oublier que les élus sont toujours à une élection d’être remerciés sans salaire et sans pouvoir poursuivre leurs dossiers. Presque aucun des postes représentés par la FQM ne comporte d’avantages sociaux, souligne également M. Demers.

«Les élus sont tous gênés de parler de leur salaire, commente M. Demers. C’est comme s’ils ne le méritaient pas. C’est vu un peu comme de l’implication sociale, comme quand on s’implique dans les loisirs. Mais il faudrait que le salaire corresponde au moins à l’ouvrage et à l’énergie qui sont mis. Surtout si on veut attirer des jeunes et des femmes.»

Pour arriver à un climat plus sain, il «faut que les jeunes s’impliquent pour changer la structure», affirme sans détour Meagan Reid. Elle parle des jeunes, mais aussi des femmes, d’une nécessaire diversité culturelle et de milieux sociaux, bref d’une représentativité de la population comme d’un incontournable pour faire évoluer le milieu.

Autre piste à privilégier selon M. Demers : la formation. «Il y a aussi beaucoup de gens qui ne se sont jamais impliqués dans le municipal, qui ne sont jamais venus à un conseil et qui donnent leur nom aux élections en pensant qu’ils vont s’asseoir pour jaser autour de la table une fois par mois. C’est important que les gens aillent se former. Le gouvernement offre beaucoup de formation sur le leadership municipal.»

Celui qui s’implique en politique municipale depuis 2000 souhaite également qu’on n’oublie pas les neuf conseillers sur 10 qui sont toujours en poste. «De travailler en groupe et pour nos communautés, c’est très valorisant. On est choyés, des gens nous ont choisis pour être là, et je me dis que je suis chanceux de faire ce que je fais», conclut-il.

* NOTE : Les chiffres fournis par Élection Québec concernent les élections partielles tenues avant le 31 décembre 2023, qu’elles aient été remportées par acclamation ou qu’elles aient dû faire l’objet d’un scrutin. Plusieurs postes vacants sont parfois regroupés au sein d’une même élection partielle, diminuant ainsi les coûts de scrutin. Mentionnons également que certains postes peuvent avoir été mis en élections partielles plus d’une fois ou à la suite d’un changement de poste d’un élu au sein d’une même municipalité. Ces données pourraient également inclure des élections partielles pour cause de décès.