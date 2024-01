La solidaire Labrie accueille ses rivaux de la CAQ à bras ouverts

«Je ne pense pas que ce soit un hasard», a affirmé d’entrée de jeu Mme Labrie, mardi, quand Le Soleil l’a questionnée sur les intentions de la CAQ en tenant son caucus présessionnel dans un hôtel de la rue King Ouest.

Mercredi et jeudi, François Legault et ses 88 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) y établiront leur plan en vue de la nouvelle session des travaux parlementaires qui s’amorcent mardi prochain, à Québec.

Un point orange isolé

Sur une carte du Québec coloriée selon l’appartenance politique des députés à l’Assemblée nationale, la circonscription de Sherbrooke apparaît comme un minuscule point orange isolé, en bas. Noyé dans une mer bleue caquiste qui couvre la quasi-totalité du territoire entre le fleuve et la frontière américaine, de Huntingdon à Rimouski.

Sauf la circonscription de La Pinière, c’est-à-dire Brossard, qui est libérale. Et celle de Sherbrooke, que Québec solidaire et Mme Labrie occupent depuis 2018.

«La CAQ n’a jamais fait de cachettes de ses visées de gagner dans Sherbrooke», constate celle qui a vu la CAQ lui opposer une candidate vedette aux élections de 2022, l’ancienne mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire. Qu’elle a battue par près de 2500 voix.

«Ça me fait plaisir qu’ils viennent ici!» poursuit Mme Labrie, d’un ton sincère.

Un pas pour l’école secondaire

Parce qu’avec chaque visite de la CAQ dans son coin viennent des annonces positives pour ses concitoyens, calcule-t-elle.

Mardi, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé «la mise à l’étude du projet de nouvelle école secondaire à Sherbrooke».

N’y voyez pas de coïncidence, assure la députée sherbrookoise de Québec solidaire. Mais «s’il faut qu’ils nous rendent visite pour faire avancer les projets locaux, tant mieux», déclare Mme Labrie.

«Ça me fait plaisir de les voir ici, a-t-elle poursuivi. Ça permet aux médias locaux de relancer les ministres sur certains projets. Parce qu’autrement, ils sont difficiles d’accès. Le ministre régional pour l’Estrie est François Bonnardel, il est à Granby. C’est un peu loin.»

«Attentes non comblées»

La représentante de QS estime que les élus caquistes de sa région sont beaucoup trop silencieux en d’autres temps. «Je suis souvent la seule députée de la région à m’exprimer sur les enjeux, alors je suis contente qu’ils soient tous ici pour qu’on puisse les entendre», dit Mme Labrie.

Circonscription où 60 % des citoyens sont locataires, Sherbrooke est elle aussi aux prises avec une importante crise du logement. Principale source de mécontentement envers le gouvernement Legault pour les électeurs de l’endroit, «plus critiques des actions du gouvernement», selon Mme Labrie.

La députée solidaire ne tient rien pour acquis non plus dans le dossier de la nouvelle école secondaire, même si un pas de plus vient d’être franchi. On réclame également la construction d’une nouvelle école primaire, tandis que l’Université de Sherbrooke attend toujours du financement de Québec pour procéder à un agrandissement.

«Beaucoup d’acteurs locaux ici ont des attentes non comblées», résume Mme Labrie.