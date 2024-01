Éric Duhaime réclame la suspension de Sylvain Lévesque

La commissaire Ariane Mignolet a ouvert une enquête à propos de M. Lévesque, lundi, à la suite d’une demande du député solidaire Vincent Marissal.

M. Marissal a affirmé avoir des motifs raisonnables de croire que M. Lévesque aurait commis un manquement à l’article 36 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Plus précisément, il soupçonne le bureau de circonscription de M. Lévesque d’avoir utilisé une adresse courriel de l’Assemblée nationale pour «mousser les activités de financement partisanes de la Coalition avenir Québec».

Dans un communiqué publié mardi matin, M. Duhaime a soutenu que M. Lévesque «n’a plus la nécessaire impartialité et crédibilité pour assumer ses fonctions de vice−président, tant et aussi longtemps qu’une enquête est ouverte au sujet de ses actions partisanes», ce pour quoi il devrait être suspendu de ce rôle.