Le Sénat est «mal connu, mal compris» et doit «changer les choses»

Lorsque sa fille lui a demandé à l’été 2019 ce qu’elle comptait faire de ses vacances, Renée Dupuis a hésité. «Peut-être écrire un livre sur le Sénat», lui a-t-elle suggéré.

La réplique est incisive. «Maman, es-tu folle? Tu vas te faire rentrer dedans, tout le monde haït le Sénat. Pourquoi tu cherches le trouble?», raconte en riant la sénatrice durant un entretien qu’elle a accordé au Droit quelques jours après son 75e anniversaire et son départ obligatoire à la retraite.

À ce moment-là, celle qui a été nommée au Sénat en 2016 par le premier ministre Justin Trudeau pour représenter la plus grande circonscription sénatoriale du Québec, les Laurentides, a plutôt opté pour un récit biographique intitulé Ce chemin sous mes pas.

La politicienne pas-politicienne

Mais son introspection sénatoriale ne s’est pas arrêtée là pour autant. À Ottawa, Renée Dupuis brisait le moule de la politicienne ordinaire. D’abord sa feuille de route comme avocate pour les droits de la personne, sa défense des peuples autochtones et sa lutte incessante pour l’égalité et contre l’intimidation dans les 50 dernières années détonne.

La sénatrice aujourd'hui à la retraite, Renée Dupuis (Sénat)

Avant d’arriver à Ottawa, elle n’avait jamais fait de politique active. Elle n’a jamais été identifiée à un parti politique.

Mme Dupuis était donc ce genre de politicienne pas-politicienne qui traverse les frontières partisanes et qui «s’entend avec tout le monde».

«Votre contribution au Sénat du Canada restera gravée dans nos mémoires et vous ferez toujours partie de la grande famille sénatoriale», a d’ailleurs déclaré la leader adjointe des conservateurs au Sénat, Yonah Martin, dans un hommage que les sénateurs ont rendu à Mme Dupuis.

Une politicienne aussi qui écoutait plus qu’elle ne parlait et qui prenait la parole uniquement en français dans l’enceinte de cette institution aux racines résolument coloniales.

En entrevue, elle parle. Parce que Renée Dupuis sait très bien ce que bon nombre de personnes pensent du Sénat et des 105 membres non élus qui y siègent.

Même des députés de la Chambre des communes méprisent leurs collègues sénateurs, les qualifiant de «non-élus sans légitimité» et de «gras dur» qui siègent au «cimetière des projets de loi».

La détérioration

Ce qui est plus problématique, selon elle, c’est que pendant ce temps, des Sénateurs délaissent leur rôle de sage pour se mêler à la joute partisane. Cette partisanerie se vit, se sent et s’entend tous les jours dans la chambre haute.

«C’est certain qu’il y a une évolution négative de l’atmosphère. Je dirais qu’on l’a vu s’installer, on l’a vu se développer.» — Renée Dupuis, sénatrice québécoise à la retraite

Cette évolution a mené à une scène sans doute inimaginable au moment de la création du Sénat lorsque le chef de l’opposition officielle, le sénateur conservateur Don Plett, a invectivé la présidente de la Chambre, puis la facilitatrice du Groupe des sénateurs indépendants et son adjointe en pleine séance à l’automne. Tout cela parce qu’un débat entourant la taxe sur le carbone avait été interrompu. Le sénateur s’est ensuite excusé plusieurs jours plus tard.

L’affaire a fait grand bruit, surtout parce que le Parti conservateur du Canada a ensuite invité les Canadiens dans les médias sociaux à communiquer avec les sénatrices Bernadette Clément, une femme noire, et Chantale Petitclerc, qui se déplace en fauteuil roulant, pour leur exprimer et leur demander pourquoi elles ont interrompu le débat. Cela a mené à un dérapage. La sénatrice Clément a même été menacée et a dû quitter sa résidence de Cornwall pour un lieu sécurisé à Ottawa.

Cela a marqué la sénatrice Dupuis qui a décidé de prendre la parole, et ce, même si elle était à quelques semaines de sa retraite obligatoire.

«Je me sentais la responsabilité d’intervenir parce que ça fait 50 ans que j’essaye de faire en sorte que le harcèlement, l’intimidation, la discrimination contre les femmes, c’est inacceptable. Il faut que ça se traduise dans les institutions, il faut que ça se traduise dans les milieux de travail, quel qu’il soit. On est loin du second regard attentif», explique-t-elle.

La retenue sénatoriale

Aujourd’hui, elle a l’impression que les politiciens, élus et non élus, utilisent les médias sociaux pour s’adresser à une clientèle politique. Les sénateurs, à son avis, devraient faire preuve d’une plus grande retenue.

«Je me dis qu’on doit avoir un élément de réserve et de responsabilité parce qu’on exerce des fonctions qui sont importantes à la tête de l’état. On définit les règles du jeu.» — Renée Dupuis, sénatrice à la retraite

Selon elle, les sénateurs doivent se doter de règles, ou encore faudrait-il qu’ils adoptent de façon rigoureuse de nouveaux comportements, qui les obligeraient à se placer au-dessus «du plus petit dénominateur commun de ce que les médias sociaux offrent comme chambre d’écho, de discours haineux».

Le Sénat a une occasion à saisir, croit la sénatrice à la retraite. Elle rappelle constamment son mandat premier d’être le «second regard attentif» des deux chambres qui adoptent des projets de loi.

Elle fait un pas de plus. Dans le contexte actuel, le Sénat doit «ouvrir les débats» et «exposer la complexité des débats» tout en écartant la «sursimplification», la «désinformation» et les attaques personnelles.

Cela fait des années que Renée Dupuis croit que le Canada doit moderniser sa manière de gouverner. Aujourd’hui, il y a le gouvernement, l’opposition et les groupes d’intérêts qui font pression pour que les gouvernements adoptent leurs demandes.

Ouvrir le Sénat

Or, derrière cette présence, il y a un peuple qui ne cherche qu’à s’exprimer, suggère-t-elle. Des gens qui ont des idées, des connaissances, des revendications et des solutions, mais qui n’ont pas de voix.

«On est devenu très scolarisé. On est devenu très spécialisé. Il y a autant d’expertises dans le champ que dans les gouvernements ou dans les grandes corporations. On veut être engagés dans les prises de position politiques. Les gens veulent être consultés, veulent participer», constate Renée Dupuis.

Et c’est maintenant au Sénat de tendre la main. Elle croit que la chambre haute doit se rapprocher des gens, leur offrir un porte-voix et surtout, d’ouvrir ses portes pour accueillir des idées nouvelles.

Encore faut-il que les sénateurs l’acceptent.