Pourquoi Trump est-il toujours si fort?

«Pensez-vous qu’ils s’acharneraient comme ça contre n’importe quel autre président?» demande d’emblée Mary, qui attend dans la longue file menant à l’entrée du SNHU Arena, lieu où se tiendra quelques heures plus tard un rassemblement de Donald Trump en vue de la primaire républicaine de mardi prochain.

Le «ils» qu’elle utilise fait référence aux démocrates, le président Joe Biden en tête, à qui Mary attribue les déboires judiciaires de Donald Trump. Avec son mari, cette femme du Massachusetts a bravé samedi après-midi le froid polaire de Manchester pour supporter son candidat favori, l’emblématique casquette rouge «Make America Great Again» vissée sur la tête.

Un peu plus tôt dans la journée, l’analyste politique et professeur à l’Université du sud du New Hampshire Dean Spiliotes expliquait justement à La Tribune que l’attachement des partisans de Donald Trump est «très profondément enraciné», et ce, même malgré les nombreux démêlés du 45e président avec la justice.

«Trump est d’ailleurs convaincu que ses enjeux avec la justice sont une bonne chose pour lui, d’un point de vue de relations publiques», dit-il.

Dean Spiliotes, analyste politique et professeur à l'Université du sud du New Hampshire. (Anthony Ouellet/La Tribune)

Rappelons que Trump fait face à quatre dossiers criminels dans différents districts et un dossier civil à New York. L’un de ses procès a directement à voir avec l’insurrection du 6 janvier 2021, après sa défaite électorale.

Que ce soit grâce à son talent pour transformer une situation judiciaire autrement catastrophique en coup publicitaire ou bien le charisme dont il peut faire preuve dans ses prises de parole, Donald Trump réussit à créer cet engagement chez un électorat assez large, comme en témoignaient les partisans hétéroclites présents samedi.

«C’est mon premier rassemblement», indique Joey, qui n’a pas encore 18 ans, tout sourire. «J’ai hâte de vivre la vraie expérience Trump!»

Et il aura été servi. Entre un slogan disant que n’importe qui qui verserait une goutte de sang américain verrait couler un gallon de celui de son peuple et la vente de t-shirt portant l’inscription «Joe and the hoe gotta go» [Joe et la salope doivent partir, en référence à la vice-présidente Kamala Harris], les quelques milliers de personnes réunies samedi ont eu droit à un spectacle digne du sulfurique président Trump.

«Au départ, quand Trump attaquait personnellement les autres politiciens ou disait des choses très crues, il y avait un malaise. Aujourd’hui, après huit ans, on s’est habitués et il peut pratiquement dire ce qu’il veut», remarque le professeur Spiliotes.

Des stands comme celui-ci sont dressés un peu partout dans la file d'attente. On y voit clairement, à l'arrière, un chandail lisant «Joe and the Hoe gotta go». (Anthony Ouellet/La Tribune)

Hors de Trump, point de salut?

Le 45e président et son équipe ont certainement le tour pour accoler des surnoms tenaces aux adversaires politiques, démocrates comme républicains.

Parlez-en à la candidate à l’investiture républicaine Nikki Haley, qui a obtenu samedi soir le surnom «Hillarey Haley», en référence à Hillary Clinton, candidate présidentielle démocrate battue par Trump en 2016.

Et Haley a été la cible de plusieurs autres attaques samedi soir. L’une des deux principaux adversaires de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine, avec le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, voit ses meilleures chances d’obtenir un bon résultat dans une primaire au New Hampshire, selon plusieurs observateurs.

Trump le sait : il l’a explicitement reconnu samedi soir, se faisant toutefois très rapide pour nuancer que, selon lui, c’est parce que Nikki Haley, ex-gouverneure de la Caroline du Sud, est en fait supportée par divers groupes, dont les démocrates et les «communistes d’extrême gauche».

Il existe deux raisons principales pour lesquelles Haley menace la sinon presque toute-puissante hégémonie de Trump dans les sondages en vue des primaires des différents États.

«Le New Hampshire est culturellement un État plus modéré. Ça donne une chance à une candidature comme Nikki Haley, qui est plus associée à l’establishment du Parti républicain», note le directeur adjoint de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Christophe Cloutier-Roy.

«Au New Hampshire, vous pouvez vous enregistrer comme électeur indépendant aux primaires, ce qui permet de voter sans être membre d’un parti. Environ 40 % des électeurs à la primaire du New Hampshire sont indépendants. Nikki Haley a une chance de rallier certains de ces électeurs, car plusieurs d’entre eux sont d’ex-républicains qui sont partis après le mandat de Trump», précise pour sa part Dean Spiliotes.

Mais malgré tout, il faut modérer les attentes. Christophe Cloutier-Roy rappelle que «dans les sondages, toutefois, elle est 13 points en moyenne derrière Trump» dans le New Hampshire.

Le problème pour les candidats Haley et DeSantis est que Trump a considérablement changé le visage du Parti républicain. Nikki Haley, vue comme la candidate de l’establishment, n’a tout simplement pas assez de républicains modérés à fédérer, alors que Ron DeSantis a tenté de s’attaquer à l’électorat de Donald Trump, sans grand succès.

«Pour Nikki Haley et Ron DeSantis, la difficulté est que l’empreinte qu’a laissée Donald Trump et la façon dont il a transformé la coalition républicaine font en sorte que l’essentiel des partisans républicains appuie Donald Trump. Il faut donc convaincre ces gens-là que Trump est un candidat affaibli, mais, en même temps, il ne faut pas les vexer en faisant comme si les accusations contre Trump ne sont pas fondées. C’est donc impossible pour Haley et DeSantis de capitaliser là-dessus», souligne Christophe Cloutier-Roy.

«Ils doivent prendre sa défense, continue-t-il. Ça donne une situation complètement absurde où les adversaires de Trump ne peuvent l’attaquer pour aller chercher les électeurs dont ils ont besoin. Comment peuvent-ils aller les chercher ? C’est un catch-22, une situation insoluble pour ces candidats.»

Ron DeSantis et Nikki Haley. (Andrew Harnik/Archives AP)

Nikki Haley et Ron DeSantis n’ont d’ailleurs visiblement pas réussi à semer le doute dans l’esprit des admirateurs de Donald Trump. Il fallait entendre les huées senties des partisans du 45e président dès qu’il prononçait le nom de l’un de ses adversaires samedi pour comprendre que la dynamique est fort différente que ce que l’on pourrait observer dans une course à la chefferie des partis provinciaux ou fédéraux au Canada.

Le constat est semblable du côté de Dean Spiliotes, qui soulève que «l’establishment républicain se situait plus au centre, mais chaque candidat plus centriste se fait battre dans les primaires pour les différents postes électoraux. C’est fascinant de voir comment ce parti a changé depuis 2016».

«Un retour du centre est possible, poursuit-il, mais il faudra voir à quel point la transformation imposée par Trump va perdurer dans le temps. Si on regarde l’histoire, il y a beaucoup de cycles. Peut-être que le ‘’moment Trump’' des républicains va durer 15, 20 ans et que le cycle nous ramènera à une autre réalité après ce temps. L’élection présidentielle de 2024 va nous en dire beaucoup sur le futur.»

L'engagement politique commence tôt chez certains partisans de Donald Trump. Plusieurs jeunes (et très jeunes) étaient présents à son rassemblement samedi. (Anthony Ouellet/La Tribune)

Round 2

Du côté démocrate, l’opposition contre le président sortant Joe Biden demeure relativement faible, analysent les deux experts interrogés par La Tribune. Selon eux, il est assez rare qu’un président sortant qui se présente pour un second mandat doive composer avec une féroce compétition au sein de son parti.

Les deux principaux candidats à l’investiture démocrate outre le président Biden sont Dean Phillips, un membre de la Chambre des représentants pour le Minnesota, et l’autrice de livres de développement personnel Marianne Williamson.

À moins d’un très important revirement de situation, tant Dean Spiliotes que Christophe Cloutier-Roy s’attendent à ce qu’on ait droit à une deuxième manche du duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidence des États-Unis. Un tel événement serait tout sauf banal pour la démocratie américaine.

«Auparavant, il y avait des mésententes politiques, mais tout le monde était d’accord sur les règles du jeu. Cette entente n’existe pratiquement plus et chaque parti craint viscéralement la victoire de l’autre, ce qui rend cette élection importante. Je ne sais pas si c’est réellement la plus importante de l’histoire, mais certaines personnes y croient pour ces raisons», soumet le professeur Spiliotes.

«C’est la première fois en 30 ans de carrière que je sens que la démocratie peut être en danger, ajoute-t-il, car il n’y a plus ce respect mutuel entre les partis et cette confiance en notre système. C’est problématique.»

Il donne l’exemple de l’élection de 2000, où la Cour suprême des États-Unis avait pris un mois à déclarer vainqueur Georges W. Bush après une demande de recomptage de son adversaire, Al Gore.

«Dès que le verdict de la Cour suprême est tombé, Al Gore a concédé la victoire. Comme nous avons vu en 2020, Trump n’est pas si enclin à reconnaître la défaite», souffle-t-il.

L'assaut sur le capitole le 6 janvier 2021 s'est déroulé dans la foulée de la non-reconnaissance des résultats de l'élection de 2020 par Donald Trump. (Manuel Balce Ceneta/Archives AP)

De son côté, Christophe Cloutier-Roy prévoit que cette deuxième confrontation soulèvera une campagne d’une négativité sans précédent, d’un côté comme de l’autre.

«Étant donné l’impopularité des deux candidats, on n’aura pas le choix, des deux côtés, de recourir plus que jamais aux publicités et aux campagnes négatives, quitte à aller dans la désinformation, ce qui risque d’avoir des conséquences sur l’appréciation à long terme des Américains quant à leur démocratie», dit-il.

«C’est ce qu’on appelle la polarisation négative, poursuit-il. Ce n’est pas tant que les gens sont attachés à leur parti politique, mais ils détestent l’autre parti. Ils voient un risque vital dans l’élection de l’autre parti.»

Abondant dans le même sens, Dean Spiliotes s’avance même à dire que «personne n’est excité par rapport à ce qui s’en vient» pour la campagne de 2024.

«Ce qu’on va voir, ce sont des gens dire “Vous n’aimez peut-être pas notre candidat, mais l’autre va être un dictateur”. On voit beaucoup d’élus républicains ne pas nécessairement aimer Trump, mais se rallier à lui pour ne pas avoir quatre autres années de Joe Biden», déclare-t-il.

Il se mouille d’ailleurs à dire qu’un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche serait porteur de changements drastiques, notamment en termes de politiques étrangères.

«Il risquerait de créer des liens avec des leaders différents, affaiblir l’OTAN, couper le financement à l’Ukraine et plein d’autres choses», image Dean Spiliotes.

Joe Biden ne fait pas face à une forte opposition au sein de son parti. (MANDEL NGAN/Archives AFP)

Pour l’avenir

Malgré ce choc qui s’annonce à tout le moins désagréable pour la bonne entente chez les Américains, Dean Spiliotes indique avoir les yeux rivés sur la campagne présidentielle de 2028.

«Les primaires de 2028 seront très intéressantes, car de nouveaux visages se présenteront pour les républicains et les démocrates, peu importe ce qu’il arrive en 2024», souligne-t-il.

«Pour les démocrates, ajoute le professeur Spiliotes, je pense à Gavin Newsome, le gouverneur de la Californie ou à J.B. Pritzker, celui de l’Illinois. Il y en a plusieurs autres qui me viennent en tête et qui vont de la gauche au centre de l’échiquier politique.»

Chez les républicains, Christophe Cloutier-Roy fait remarquer que Nikki Haley, avec sa campagne actuelle, se positionne favorablement pour 2028.

«Elle est dans une position intéressante pour son avenir. Elle s’est rendue jusqu’à ce point dans la course sans trop critiquer Trump, tout en solidifiant sa position de candidate de l’establishment. À son âge, elle peut encore aspirer à se présenter en 2028, voire 2032», dit-il.