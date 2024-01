N.-B.: 1,7 million $ gaspillé pour des élections anticipées qui n’ont pas eu lieu

C’est ce qu’a conclu la directrice générale des élections du Nouveau−Brunswick, Kim Poffenroth, dans une lettre qu’elle a adressée vendredi au Comité permanent de la procédure, des privilèges et des hauts fonctionnaires de l’Assemblée législative.

Dans cette lettre, Mme Poffenroth a soutenu qu’Élections Nouveau−Brunswick a largement dépassé son budget pour 2023−2024 parce qu’il fallait être prêt au cas où les électeurs seraient appelés aux urnes plus tôt que prévu.

«L’événement auquel je fais référence est la rumeur très médiatisée qui a fait surface en juin 2023, puis à nouveau en septembre 2023, selon laquelle les prochaines élections générales provinciales, prévues pour le 21 octobre 2024, pourraient être déclenchées plus tôt que la date prévue», dit−elle dans sa lettre.

«De plus, aucune directive n’a été donnée pour contredire ces rumeurs. En fait, les déclarations faites dans les médias les ont alimentées. Cela n’a laissé à Élections Nouveau−Brunswick d’autre choix que d’accélérer les préparatifs afin d’être prêt à tenir des élections générales provinciales anticipées.»

Dans sa lettre, Mme Poffenroth ne mentionne pas le nom du premier ministre Blaine Higgs, mais les dates auxquelles elle fait référence correspondent à plusieurs de ses déclarations publiques.

Le premier ministre Higgs a commencé à affirmer en juin qu’il avait besoin d’un nouveau mandat pour mettre un terme à la grogne au sein de son parti. Il a mis fin aux rumeurs uniquement après le discours du Trône en octobre.

Le bureau du premier ministre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre de Mme Poffenroth. Mais lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne le mois dernier, M. Higgs a assuré qu’il était prêt à appuyer sur la gâchette et à déclencher des élections anticipées.

«Nous étions prêts à partir. Nous avions préparé un bus. Nous étions en mode campagne», a−t−il déclaré lors de l’entrevue.

«Mais en fin de compte, nous avons remporté le vote de confiance (lors du discours du Trône). J’avais une raison de croire que nous serions capables de nous débrouiller et de continuer jusqu’à l’automne (prochain).»

L’opposition n’en démord pas

Dans sa lettre, Mme Poffenroth indique que la province a dépensé au moins 1,7 million $ non récupérables pour embaucher et former du personnel électoral, louer des bureaux de vote et installer du matériel de télécommunication.

«Certaines dépenses, telles que l’achat d’équipement et l’impression de matériel, auraient été engagées quelle que soit la date de l’élection. Dans la plupart des cas, elles devaient être budgétisées au cours du prochain exercice», a−t−elle écrit, soulignant que ce chiffre totalisait environ 1,5 million $.

«D’autres dépenses, comme les frais de location, les dépenses de formation, les salaires du personnel du bureau du directeur du scrutin, sont des coûts irrécupérables, dans le sens où ils ne peuvent pas être recouvrés et seront probablement investis à nouveau lorsque l’élection aura lieu.»

La cheffe du Parti libéral du Nouveau−Brunswick, Susan Holt, a dénoncé la manière dont les choses se sont déroulées.

«C’est frustrant. On aurait pu utiliser cet argent pour offrir des services aux Néo−Brunswickois», a−t−elle déploré.

«On aurait pu s’en servir pour verser des primes de rétention aux infirmières ou pour investir dans le réseau de l’éducation. Mais non, on le jette à la poubelle à cause de l’indécision du premier ministre et de son ego.»

Le chef du Parti vert de la province, David Coon, a plaidé que M. Higgs aurait dû être ferme et ne pas hésiter quant au possible déclenchement des élections.

«C’était irresponsable de la part du premier ministre», à son avis.

«Quand un premier ministre envisage de déclencher des élections anticipées, il les déclenche. Il n’hésite pas. Je pense que cela reflète simplement les divisions au sein de son parti. Et au bout du compte, ce sont les contribuables qui ont payé le prix.»