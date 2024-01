Marchand et Plante «incompétents», accuse Poilievre

«Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante», a cinglé Pierre Poilievre dans un court message publié sur ses réseaux sociaux, jeudi.

Avec citation d’un expert de la Société canadienne d’hypothèques et de logement à l’appui, selon qui «il ne s’est jamais construit si peu de maisons depuis 1955» au Québec, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) a chargé les maires de Québec et de Montréal de «bloquer des chantiers».

«L’argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d’appartements bâtis quand je serai PM», a-t-il promis au passage.

De la «petite politique», dit Marchand

Ce message n’a pas passé auprès des maires.

«C’est comme ça qu’il traite les politiciens québécois. C’est le témoignage d’un profond mépris. Pour un homme qui veut être chef d’État, agir ainsi, c’est contraire. Quand on veut devenir premier ministre, le ‘’gros bon sens’' c’est de respecter les gens», a réagi le maire de Québec, en impromptu de presse.

Bruno Marchand (Caroline Grégoire/Le Soleil)

D’après Bruno Marchand, les maires et mairesses du Québec ne bloquent «aucun chantier».

«C’est facile dire à tort et à travers des choses comme ça. C’est très et trop facile, c’est populiste, de dire ‘’c’est leur faute à eux’'. On est tous conscients qu’il faut accélérer, assure-t-il, et je ne pense pas que c’est l’incompétence qui gouverne et qui fasse en sorte qu’on est dans ce problème. On est dans ce problème par des conditions qui sont beaucoup plus grandes que nous».

«Je ne pense pas que c’est le témoignage d’un homme d’État. faire de la petite politique.» — Bruno Marchand, maire de Québec

Le maire Marchand ne cache pas son inquiétude de voir les troupes conservatrices damer le pion au gouvernement de Justin Trudeau. Les insultes du chef Poilievre «n’annoncent rien de bon» pour la région, prédit-il.

«Je pense que M. Deltell, M. Pierre-Paul Hus et les autres candidats, députés, vont devoir répondre à ça. Êtes-vous d’accord avec ces affirmations-là ? Êtes-vous prêts à diviser la région pour faire de la politique comme ça ? C’est ça votre chef, vous êtes prêts à vous associer à ça ? Je pense qu’ils ont une question morale à se poser.»

Rapidement, la mairesse de Montréal a elle aussi rétorqué que «le ‘’gros bon sens’', c’est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province».

Avant de traiter qui que ce soit d'incompétent, M. Poilièvre devrait comprendre qu’au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe PAS par les villes.



Le « gros bon sens », c'est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province. https://t.co/g2HSRmr7Uz — Valérie Plante (@Val_Plante) January 18, 2024

«Avant de traiter qui que ce soit d’incompétent, M. Poilievre devrait comprendre qu’au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe PAS par les villes», a publié Valérie Plante sur le réseau social X, anciennement Twitter.

L’UMQ demande le «respect»

L’affront de Pierre Poilievre a par ailleurs interpellé l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui a dénoncé «vivement les propos méprisants du chef du parti conservateur [...] dans un dossier aussi important et complexe».

«Nous invitions le chef de l’opposition à éviter les raccourcis simplistes et à faire preuve de respect», a réclamé publiquement le regroupement.