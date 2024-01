Le PQ veut que la CAQ vole ses idées pour aider les médias

Alors que le gouvernement Legault réfléchit à sa réponse à la crise qui accable les médias, le Parti québécois a présenté ses propositions pour aider les organes de presse du Québec à traverser la tempête.

Et, devant l’urgence et les mises à pied qui s’enchaînent, le troisième groupe d’opposition invite Québec à voler ses idées pour présenter un plan d’aide le plus rapidement possible.