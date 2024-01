Justin Trudeau au Nunavut pour confirmer le transfert de responsabilités fédérales

En 2019, Carolyn Bennett, qui était alors ministre des Relations Couronne−Autochtones dans le gouvernement Trudeau, a signé avec le premier ministre du Nunavut à l’époque une entente de principe destinée à servir de guide pour la négociation d’un accord final.

Le Nunavut a été créé en tant que territoire à part entière en 1999 et en 2008, il a entamé le processus de prise de contrôle de ses terres et de ses ressources en signant un protocole de négociation avec le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

M. Harper a nommé des négociateurs et le processus a abouti à l’accord de 2019 entre le Nunavut, le Canada et Nunavut Tunngavik Inc., qui représente les droits issus de traités des Inuits. On s’attendait à ce qu’il faille encore cinq ans pour parvenir à un accord final régissant le transfert de responsabilités concernant des territoires, l’eau et les ressources qu’elles contiennent.

Le premier ministre Trudeau a rencontré son homologue du Nunavut, P.J. Akeeagok, au début de 2023. Un compte−rendu officiel de leur réunion a laissé voir qu’ils avaient discuté des progrès réalisés pour parvenir à un accord final visant à donner au Nunavut «le plein pouvoir décisionnel sur ses terres et ses ressources».

Après la cérémonie de signature de transfert de responsabilités, qui aura lieu à 13h30, à Iqaluit, Justin Trudeau répondra aux questions des journalistes aux côtés du premier ministre Akeeaagok et il assistera en soirée à une célébration communautaire.

Lors de leur rencontre de mai 2023, qui a eu lieu à Ottawa, les premiers ministres Akeeagok et Trudeau ont également discuté de la nécessité de remédier à la crise du logement dans le territoire et de son objectif déclaré de construire 3000 logements d’ici 2030.

Les dirigeants locaux et les experts politiques évoquent depuis des décennies la pénurie de logements dans le territoire, qui contraint des résidents inuits à vivre dans des logements de mauvaise qualité et surpeuplés.

P.J. Akeeagok demande au gouvernement fédéral de lui fournir 250 millions $ pour l’aider à construire de nouvelles maisons.

Le maire d’Iqaluit, Solomon Awa, ajoute qu’on doit aussi déterminer comment on peut mieux approvisionner la ville en eau. Il affirme que le réservoir actuel est trop petit pour soutenir une croissance démographique accrue et qu’il étudie actuellement des options pour résoudre le problème en utilisant des fonds fédéraux.