Paul St-Pierre Plamondon craint une privatisation de l’énergie

Paul St-Pierre Plamondon était en visite au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la tenue de son caucus en prévision des prochaines élections provinciales de 2026. Il a ainsi réagi à l’annonce du parc éolien que prévoit bâtir Rio Tinto dans la région. La multinationale avait déclaré mardi au Quotidien «étudier différentes options visant à sécuriser son approvisionnement en énergie verte au Québec afin de soutenir sa croissance et la décarbonation de ses activités existantes».

Un cercle de presse a eu lieu mercredi dans la bibliothèque de l'UQAC avec pour invité le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

L’homme politique demande aussi à voir ce que pourra en retirer la région et a déploré le manque d’informations divulguées par l’entreprise. «On veut s’assurer qu’il y ait un gain pour la région. Il manque un peu d’information, mais Pierre Fitzgibbon a dit qu’il y aura de plus en plus de projets du genre, on semble davantage se diriger vers une politique de privatisation de l’énergie», a-t-il laissé entendre.

Et ce serait un scénario non souhaitable selon lui. «Si on privatise les décisions en matière d’énergie, on va avoir un problème pour prendre des décisions démocratiques. La qualité des décisions serait en fonction des intérêts de l’entreprise, et non de l’intérêt public, continue le chef du PQ, qui estime qu’Hydro-Québec devrait avoir une expertise dans tous les domaines énergétiques. Si Hydro ne peut pas prendre part à se projet, qu’on nous explique pourquoi.»

Crise des médias

Dans son programme, Paul St-Pierre Plamondon entend expressément prendre des mesures pour atténuer la crise des médias, notamment celle de mettre fin à toute dépense gouvernementale à des entreprises qui refusent de convenir à un partage de revenus, comme c’est le cas actuellement pour Méta qui bloque toutes les nouvelles des médias canadiens depuis cet été.

«On veut aussi élargir le crédit d’impôt pour soutenir la presse écrite, parce qu’un crédit d’impôt moindre permettrait d’ajouter un journaliste et ainsi d’élargir les équipes», a-t-il mentionné.

L'un des dossiers importants sur lequel souhaite intervenir le PQ concerne la crise des médias régionaux. (Mariane L. St-Gelais/Le Quotidien)

Enfin, le PQ vise la création d’un Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications québécoises (CRTQ) au lieu du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), puisque le gouvernement fédéral ne répond aux besoins des médias, et surtout des médias régionaux.

À ceux qui diraient que des médias financés par le gouvernement pourraient perdre de leur impartialité, M. St-Pierre Plamondon répond qu’il faudra trouver un contrepoids, mais qu’il reste persuadé que les médias ne prendront pas cette direction. «C’est un service essentiel, il n’y a pas de démocratie sans journaliste», note-t-il, en ajoutant qu’un plan sera bientôt déposé pour redonner de la vigueur aux médias régionaux.

La reconquête d’un fief

Fort de sa montée dans les sondages, le chef du PQ est plus que jamais déterminé à reconquérir un fief trop longtemps perdu au profit de la Coalition avenir Québec (CAQ), et à installer cinq députés péquistes sur cinq dans la région.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, accorde une grande importance aux paramètres découlant du programme politique qui sera présenté à la population lors des élections générales de 2024. (Louis Tremblay / Le Quotidien)

«La majorité des Québécois vont vouloir donner leur vote à une autre formation politique que la CAQ, parce que la confiance de la population n’est plus là, et à juste titre. Il y a une longue tradition indépendantiste à Alma, et certains sont heureux de renouer avec le PQ», note celui qui a eu le droit à un accueil chaleureux dans la région et qui s’adonne aux selfies avec de nombreux citoyens depuis son arrivée.

Il s’est aussi appuyé sur une enquête de Radio-Canada, publiée mercredi matin, concernant le financement de la CAQ, qui démontrait que le parti de François Legault usait de techniques de financement pouvant soulever des questionnements sur l’éthique. La CAQ aurait notamment eu recours à l’organisation de soirée de réseautage ou aurait incité une citoyenne à payer pour rencontrer un ministre.

«C’est surprenant que la CAQ ait autant de donateurs avec tant de promesses brisées, ça pose la question de son financement et c’est explicite qu’il y a des stratagèmes. Les trois quart des Québécois disent vouloir autre chose que la CAQ.» — Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois

Ce cercle de presse était aussi l’occasion pour Paul St-Pierre Plamondon de revenir sur les réalisations, ou plutôt les non-réalisations de la CAQ, comme son tollé concernant la crise du logement.

«La CAQ aura perdu un an à dire qu’il n’y a pas de crise, et je n’ai jamais vu pire combinaison que celle de Laforest et Duranceau aux Affaires municipales et à l’Habitation. On a une augmentation de l’itinérance, une crise du logement importante, moins de contrôle sur l’immigration rapide… La CAQ ne fait rien jusqu’à ce que les crises soient aigües», a-t-il lancé.

Il en a également profité pour soulever la question du financement des universités. «Ce n’est pas normal qu’on doive augmenter le nombre d’étudiants internationaux parce que c’est le seul mode de financement. Ça soulève la question du financement des universités et du sous-financement des universités francophones. On doit refinancer pour qu’il y ait une équité.»

Sur l’heure du dîner, Paul St-Pierre Plamondon, a lancé le caucus de son parti à Alma. Ce dernier promet de travailler notamment sur l’accès à la propriété et l’indépendance.