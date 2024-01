Le PQ veut soulager «la détresse» des Québécois

Réuni avec son équipe à Alma pour préparer la session parlementaire à venir, le chef du Parti québécois (PQ) veut examiner la question de l’habitation sous toutes ses coutures dans les prochains mois.

Inquiétés par «les problématiques sociales qui s’aggravent» par manque de maisons, les péquistes s’attarderont aux causes de la baisse des mises en chantier observées au Québec dans les derniers mois, mais aussi ce qui met de la pression sur la demande de logements.

La réflexion des péquistes abordera entre autres à la question de l’immigration, intimement liée aux enjeux de logements selon la formation souverainiste.

Paul St-Pierre Plamondon veut proposer «des remèdes de cheval» aux Québécois pour contrer la crise du logement lors du prochain congrès national du parti, qui aura lieu en avril.

Le PQ veut faciliter l'accès à la propriété des premiers acheteurs, plaidant que la situation actuelle est un «bris du contrat social» en vigueur au Québec. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Des cibles d’immigration à réévaluer

Pour le PQ, les Québécois qui subissent les conséquences du manque de logements font les frais «d’un délire idéologique» en provenance d’Ottawa et «de l’incompétence» du gouvernement Legault.

Les péquistes accusent notamment la CAQ d’avoir «perdu le contrôle» dans l’accueil d’immigrants temporaires, ce qui accentuerait la crise du logement. Leur nombre, estimé à plus d’un demi-million au Québec, est en forte hausse avec un bond de 46% en un an.

«On ne peut pas bâtir des résidences à ce rythme-là [...] C’est parfaitement impossible.» — Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

Questionné à savoir si le PQ comptait revoir ses propres cibles d’immigration, établies à 35 000 lors de la dernière campagne électorale, à la lumière des dernières données, Paul St-Pierre Plamondon a évité de se prononcer clairement.

«Nous allons refaire nos calculs [...] et on va vous revenir», a répété le chef péquiste lorsque pressé par les journalistes parlementaires.

Mais le politicien n’a pas exclu l’idée de les réviser dans les prochains mois, au contraire.

«C’est vrai qu’à l’élection, non seulement la crise du logement n’était pas aiguë et on n’avait pas toutes les données, mais la question de l’immigration temporaire était presque périphérique», a reconnu M. St-Pierre Plamondon.

Le Parti québécois s’est engagé à fournir en 2024 une réplique à l’Initiative du siècle, un groupe de pression canadien qui fait la promotion d’une croissance soutenue de l’immigration au Canada.

Le Parti québécois risque de réviser les cibles d'immigration qu'il avait proposé aux élections de 2022, puisque le contexte a changé. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

En 2024, le PQ compte aussi décliner une réplique à l’Initiative du siècle portée par un groupe de pression canadien. L’idée, souvent associée à des proches du Parti libéral du Canada, vise à faire croître la population canadienne à 100 millions d’ici 2100.

Legault doit faire un référendum sur les pouvoirs en immigration

Le chef du Parti québécois accuse le premier ministre Legault d’avoir «berné la population» en demandant un mandat fort pour rapatrier divers pouvoirs d’Ottawa en matière d’immigration, sans réussir à le faire, même avec 90 députés.

En campagne, François Legault avait lancé l’idée de faire un référendum sur la question de l’immigration s’il ne réussissait pas à obtenir des concessions du gouvernement fédéral, a rappelé le chef péquiste.

Paul St-Pierre-Plamondon presse maintenant Québec de lancer une telle consultation. Il estime que 80% des Québécois appuieraient le rapatriement des pouvoirs à l’Assemblée nationale.

«La CAQ joue à l’autruche. Qu’on le tienne ce référendum sur les pouvoirs en immigration.» — Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

PAUL ST-PIERRE PLAMONDON RÉPLIQUE À JUSTIN TRUDEAU

Lors de son point de presse, le chef péquiste a répliqué aux propos émis plus tôt dans la journée par le premier ministre Justin Trudeau. Ce dernier a réitéré sa volonté de régler une partie de la crise du logement grâce à l’immigration.