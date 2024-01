Le Parti québécois à la reconquête de ses fiefs

Mercredi, la formation de Paul St-Pierre-Plamondon donnera le coup d’envoi à son année politique à Alma, au Lac-Saint-Jean, où on préparera la rentrée parlementaire.

Pendant plus de 40 ans, les Almatois ont été fidèles aux péquistes. En 2018, puis en 2022, à l’instar de bien des électeurs de bien des régions, ils se sont tournés vers la CAQ. Tout comme l’Abitibi, la Mauricie ou la Côte-Nord ou les Laurentides, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est aujourd’hui caquiste d’un bout à l’autre.

«Plusieurs ont décidé d’essayer la CAQ», résume avec regrets l’ex-députée de Gaspé et porte-parole nationale du parti, Méganne Perry Mélançon.

Mais dans les derniers mois, le vent a tourné. Le PQ est désormais en tête des sondages nationaux. Et il espère bien regagner le cœur des régions qui ont «voté bleu» pendant des décennies.

Le site de projection Qc125 estime que si des élections avaient lieu demain, les troupes de Paul St-Pierre-Plamondon rafleraient pratiquement tous leurs châteaux forts d’antan, de Jonquière à Joliette.

Dans les derniers mois, le PQ a gagné plusieurs points de pourcentage dans les sondages nationaux, particulièrement depuis sa victoire dans l'élection partielle de Jean-Talon. (Jacques Boissinot/Archives La Presse canadienne)

Le choix de se rassembler «au Lac» pour préparer la session parlementaire n’est d’ailleurs pas étranger à cette réalité, convient l’ancien candidat péquiste du comté, William Fradette. «De connaissance militante, on n’a jamais fait de caucus à Alma, réfléchit-il. Au lendemain de l’élection [...] on avait fait la promesse de continuer à être présent, même si on n’avait pas de député.»

M. Fradette, aujourd’hui directeur du service de recherche de l’aile parlementaire du PQ, est bien à même de commenter les changements d’humeurs des électeurs jeannois. En 2018, à la suite du départ d’Alexandre Cloutier, le jeune homme a lutté dur pour garder le Lac-Saint-Jean dans le giron péquiste.

Le caquiste Éric Girard l’a finalement remporté, marquant la fin d’un règne péquiste de 42 ans dans la circonscription. Un revers qui avait été difficile à avaler, se remémore-t-il.

«Ce n’était pas simple. J’étais un des seuls qui disait que ça se jouait jusqu’à la fin. Il y en a qui disaient de se calmer, que c’était Lac-Saint-Jean, que ça allait bien aller», se rappelle William Fradette, qui avait 23 ans à l’époque. «Au bout de la ligne, c’est quand même toi le gars sur la pancarte, et tu as 42 ans de victoires péquistes qui se terminent dans ta face. Ça finit là. J’ai trouvé ça rough.»

En 2018, puis en 2022, William Fradette a tenté de se faire élire dans Lac-Saint-Jean pour le PQ. Malgré deux défaites, il est confiant que la région retournera en giron péquiste au prochain scrutin. (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS/ARCHIVES LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS)

L’ex-candidat assure cependant qu’il n’a jamais cru que c’était la fin pour le parti dans sa région natale. C’est cette certitude et la présence d’un nouveau chef, Paul St-Pierre-Plamondon, qui l’a poussé à retenter sa chance – sans succès – en 2022.

Même s’il admet que le fait de ne pas avoir de député dans la région fait une différence, William Fradette demeure convaincu que la flamme péquiste est toujours bien vivante dans Lac-Saint-Jean. Il s’attend d’ailleurs à ce que le rassemblement prévu mercredi en soirée, à Alma, fasse salle comble.

«Je crois que la situation au Saguenay–Lac-Saint-Jean est super encourageante pour n’importe quel indépendantiste qui regarde ça.» — William Fradette, ex-candidat dans Lac-Saint-Jean et employé du Parti québécois

Pourrait-il à nouveau porter les couleurs péquistes lors d’une prochaine élection? «La place n’est pas réservée. Si on me le demandait, je ne sais pas si je dirais encore oui, c’est encore loin.»

Un parti «en santé», même sans ses élus

Même si le Parti québécois n’a pas réussi à sauver les meubles dans les régions du Québec lors des dernières élections, il peut toujours compter sur des équipes militantes bien fournies, insiste Méganne Perry Mélançon.

L'ex-députée péquiste de Gaspé, qui a été battue par un caquiste, croit que «ce n'est qu'une vague» qui a emporté plusieurs comtés traditionnellement péquistes aux derniers scrutins. (Jean-Philippe Thibault /Archives, Collaboration spéciale)

L’ex-députée de Gaspé, qui a participé à plusieurs activités militantes dans les derniers mois, souligne la qualité des associations locales du PQ, particulièrement celles dans les régions qui ont longtemps été acquises par le parti. Et le financement va «très bien».

«On voit un renouvellement, mais aussi le retour de bénévoles qui ont longtemps travaillé avec nous», témoigne la porte-parole nationale du parti. William Fradette constate la même chose. «Nous avons un retour des militants bien impliqués, plus de nouveaux ajouts.»

Ces exécutifs locaux préparent déjà le terrain pour la campagne dans certaines circonscriptions, expliquent les péquistes. «Le regain d’énergie qu’on sent en ce moment est vraiment palpable», témoigne Mme Perry Mélançon.

«On a reparti la machine et on peut dire qu’on a retrouvé notre parti en santé.» — Méganne Perry-Mélançon, ex-députée de Gaspé et porte-parole nationale du Parti québécois

Toujours (médiatiquement) vivants

L’ex-élue croit que le regain de popularité du PQ dans les régions qu’il a longtemps dominées s’explique aussi en raison des efforts de la formation politique pour rester «médiatiquement vivants».

Même sans députés locaux, les péquistes ont continué à prendre la parole sur une foule de sujets dans les médias régionaux.

Du transport régional à l’ouverture des urgences, les représentants de la formation souverainiste «ont tout fait pour ne pas perdre d’espace médiatique, malgré la perte d’espace politique», prétend Méganne Perry Mélançon.

Contrairement à d’autres partis, le PQ a ainsi réussi à conserver sa pertinence dans la tête des électeurs qu’il a longtemps représentés, analyse-t-elle.

«On a travaillé fort pour ne pas complètement s’effacer des régions sans élus péquistes.» — Méganne Perry Mélançon, ex-députée de Gaspé et porte-parole nationale du PQ

Les élus du Parti québécois ont fait plusieurs tournées médiatiques dans les différentes régions du Québec, notamment sur la question du transport aérien régional. (Gilles Gagné/Archives)

Celle qui a représenté la pointe de la Gaspésie de 2018 à 2022 croit aussi que le retour de la souveraineté du Québec au coeur du discours péquiste séduit davantage loin des grands centres.

«Les gens qui habitent en région sentent que le pouvoir est loin d’eux», assure-t-elle en accusant la CAQ d’être «centralisatrice». «Le projet d’indépendance est intimement lié à l’autonomie, et c’est particulièrement populaire dans les régions.»