Des déchets radioactifs pourront être enfouis à Chalk River

Les conclusions de cette commission indépendante étaient attendues et elles sont significatives. Cette saga qui dure depuis 2015 en vient à un dénouement favorable pour le gouvernement fédéral qui, par l’entremise des Laboratoires Nucléaires canadiens et d’Énergie atomique Canada, pourra aller de l’avant avec un dépotoir de déchets radioactifs près de la surface.

En février, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a lancé des audiences publiques sur le projet des Laboratoires nucléaires canadiens, à Chalk River. (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Le projet des Laboratoires vise à stocker de façon permanente jusqu’à 1 million de mètres cubes de déchets radioactifs solides de faible activité.

Ces déchets, soutiennent les laboratoires, seraient de l’équipement de protection individuelle et des matériaux de construction contaminés. Ces déchets sont présentement entreposés sur le site des Laboratoires de Chalk River, qui appartiennent à l’agence fédérale Énergie Atomique Canada.

L’installation accueillerait aussi des déchets futurs et environ 10% du volume pourraient provenir d’autres sites d’Énergie atomique du Canada ou encore d’hôpitaux et d’universités canadiennes.

«La Commission est d’avis que le projet n’entrainera aucun effet négatif important sur la rivière des Outaouais», peut-on lire dans la décision rendue publique mardi après-midi.

La rivière des Outaouais à la hauteur de Chalk River et de l'ile Morisson (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Ce passage est particulièrement significatif puisque les opposants ont martelé qu’une telle installation serait une menace pour la rivière.

« La décision finale de la Commission n’est absolument pas fondée en concluant que le projet n’aura pas d’effets environnementaux importants», affirme le chef de la Première nation Kebaowek, Lance Haymond.

Ce dernier affirme que même si le promoteur prendra les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et les résidents, «il est indéniable que la sécurité et la santé des personnes et de l’environnement seront profondément impactées pour des générations à venir par ce projet ».

La décision de la Commission est inacceptable, notamment parce qu’elle va à l’encontre des droits des peuples autochtones et de la protection environnementale. — Lance Haymond, chef de la Première nation Kebaowek

Cette préoccupation du chef Haymond est partagée dans la région depuis les premiers balbutiements du projet en 2015. C’est surtout à compter de 2017, lorsque la demande formelle a été déposée à la Commission, que la levée de boucliers s’est particulièrement fait sentir.

Puis, 165 intervenants, dont bon nombre d’entre eux s’opposaient au projet, ont participé aux consultations de la Commission en 2022 et 2023.

La peur d’un déversement

Le site de Chalk River se trouve juste à côté de la source d’eau potable de millions de Canadiens: la rivière des Outaouais. (Le Droit, Simon Séguin-Bertrand/Le Droit, Simon Séguin-Bertrand)

Dans l’Outaouais, bon nombre de résidents ont encore en mémoire le déversement de 500 litres d’eau lourde radioactive dans la rivière des Outaouais. Cette eau provenait justement des installations nucléaires de Chalk River.

Une possible contamination de la rivière des Outaouais fait craindre le pire à Gatineau et Montréal, par exemple.

«La décision concernant le projet de site d’enfouissement de déchets nucléaires aux Laboratoires de Chalk River est décevante pour Gatineau et soulève des préoccupations cruciales quant à la sécurité de la source d’eau potable de millions de résidents», a déclaré par courriel la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Cette dernière dit respecter la décision de la Commission, mais s’engage à «insister pour que des mesures d’atténuation adéquates soient mises en œuvre» par les promoteurs afin de «minimiser les risques encourus par nos citoyens le long de la rivière des Outaouais».

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est préoccupée par une telle installation à une centaine de kilomètres de sa municipalité. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Selon la commission, le site situé à environ un kilomètre de la rivière des Outaouais dans la région de Pontiac et la conception de l’installation sont conformes aux normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

«La Commission a aussi conclu que la conception du projet est robuste, qu’elle s’appuie sur un solide dossier de sûreté, qu’elle permet à l’installation d’atteindre sa durée de vie nominale requise, et qu’elle est suffisante pour résister aux phénomènes météorologiques violents, à l’activité sismique et aux effets des changements climatiques», peut-on lire dans la décision.