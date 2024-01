Steven MacKinnon deviendra ministre lundi

Steven MacKinnon est le député fédéral de Gatineau et occupait depuis 2021 le poste de whip en chef du gouvernement. (Archives Le Droit, Patrick Woodbury/Archives Le Droit, Patrick Woodbury)

Deux sources gouvernementales ont indiqué au Droit que M. MacKinnon sera assermenté à Rideau Hall dans une cérémonie privée. Il ne s’agit pas d’un remaniement ministériel. M. MacKinnon remplacera de façon temporaire Karina Gould, qui est en congé de maternité.

Ni M. MacKinnon ni le bureau du premier ministre Justin Trudeau n’ont offert de commentaires.

Le député de Gatineau est le whip en chef du gouvernement depuis 2021.

Cette nomination n’est pas une surprise puisqu’elle avait été annoncée cet été dans le cadre du remaniement ministériel. Mme Gould avait clairement indiqué qu’elle serait absente après le temps des Fêtes, elle qui doit accoucher en janvier.

Le leader du gouvernement à la Chambre est responsable de la coordination des activités du gouvernement aux communes et doit gérer l’ensemble du programme législatif du gouvernement. Il s’agit d’un poste clé au sein du cabinet.

L’arrivée de M. MacKinnon en poste survient néanmoins alors que les derniers mois ont été marqués par de vives tensions au Parlement.

Le coût de la vie, la crise du logement et le contrôle des dépenses ont particulièrement alimenté des séances houleuses aux Communes.

Un rare ministre pour l’Outaouais

Steven MacKinnon devient le deuxième leader du gouvernement à la Chambre des communes de la région. (Martin Roy, Archives Le Droit/Martin Roy, Archives Le Droit)

Steven MacKinnon, qui représente Gatineau depuis 2015 au Parlement, deviendra seulement le cinquième député de l’Outaouais à siéger au Conseil des ministres.

Le dernier en lice est l’ancien député conservateur de Pontiac Lawrence Cannon en 2011. M. Cannon avait été nommé au cabinet par Stephen Harper en 2006 à titre de ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités avant de passer au ministère des Affaires étrangères en 2008, jusqu’à sa défaite électorale en mai 2011.

Les députés de l’Outaouais à avoir siégé au Conseil des ministres du Canada

Députés Circonscriptions Ministères Années Affiliation politique Steven MacKinnon Gatineau Leader du gouvernement à la Chambre des communes 2024- Libéral Lawrence Cannon Pontiac Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités; Ministre des Affaires étrangères 2006-2011 Conservateur Marcel Massé Hull-Aylmer Président du Conseil privé; Ministre des Affaires intergouvernementales; Ministre responsable du Renouveau de la Fonction publique; Président du Conseil du Trésor; Ministre responsable de l’Infrastructure 1993-1999 Libéral Paul-Raymond Martineau Pontiac-Témiscamingue Ministre des Mines et des Relevés techniques 1962-1963 Progressiste-conservateur Alphonse Fournier Hull Ministre des Travaux publics; Leader du gouvernement à la Chambre des communes 1942-1953 Libéral

Source: Bibliothèque du Parlement

M. MacKinnon devient le deuxième leader du gouvernement à la Chambre des communes de la région après Alphonse Fournier dans les années 1950. Le député libéral de Hull avait piloté l’agenda législatif du gouvernement de 1948 à 1953.

Il était également ministre des Travaux publics au sein des gouvernements de William Lyon MacKenzie King et de Louis St-Laurent.

Remplacer une leader populaire

Karina Gould est en congé de maternité. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Avant de quitter pour son congé de maternité en décembre, Mme Gould jouissait d’un important appui dans les rangs libéraux. Une source libérale a même suggéré qu’elle était «sans doute la meilleure leader en chambre» qu’a eu Justin Trudeau depuis son arrivée au pouvoir.

À l’occasion d’un discours durant une fête de fin d’année des libéraux, le premier ministre a longuement parlé des accomplissements de Mme Gould, alors qu’il n’a mentionné aucun autre de ses ministres, selon la Presse canadienne.

«Nous sommes chanceux de vous avoir, en tant qu’équipe et en tant que pays», a-t-il dit, toujours selon l’agence de presse qui rapportait une longue ovation.

Mme Gould s’est notamment fait remarquer pour avoir sermonné le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre pour avoir fait de l’obstruction parlementaire avant la relâche.

«Je vais lui laisser un time-out dans le coin pendant le temps des Fêtes pour assurer qu’il peut réfléchir sur ses actions et ce qu’il fait ici au Parlement et ce qu’il fait aux Canadiens. Parce qu’il n’a pas de respect pour la Chambre, il n’a pas de respect pour la démocratie, et en effet, il n’a pas de respect pour les Canadiens», avait-elle lâché. Elle était alors à son huitième mois de grossesse.

Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes, s'adresse aux journalistes avant d'assister à une réunion du Cabinet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 28 novembre 2023. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Qui plus est, la présidence de la Chambre des communes a été plongée dans deux crises cet automne. Encore là, la Leader en Chambre avait eu un rôle clé dans la réponse du gouvernement.

D’abord, le président Anthony Rota a dû démissionner après avoir mis le Canada dans l’embarras à l’échelle internationale en invitant et en honorant un ancien soldat nazi lors de la visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement.

Puis deux mois après son élection à la présidence des communes, le député de Hull-Aylmer Greg Fergus a déclenché une controverse après avoir participé à des activités partisanes alors qu’il était président, un poste où le titulaire se doit de rester neutre. Les conservateurs et les bloquistes, qui disent avoir perdu confiance en lui, ont indiqué dans les dernières semaines que la Chambre allait devoir se prononcer sur une motion de confiance au retour de la relâche, à la fin janvier.

À l’instar de Mme Gould, tout indique que M. MacKinnon sera responsable de ce dossier épineux aux communes.