Les libéraux «doivent prendre le pouls de la nation»

Elizabeth May soutient que le Parti vert du Canada redouble d'ardeur pour trouver des candidats en vue des prochaines élections fédérales qui devraient avoir lieu en 2025. (Archives La Presse Canadienne, Sean Kilpatrick)

La prochaine campagne électorale ne sera pas un référendum sur la taxe sur le carbone ou sur le chef libéral Justin Trudeau, comme le souhaitent les conservateurs de Pierre Poilievre, mais sur l’avenir du pays.

C’est du moins la prétention des verts au tournant de la nouvelle année. Et ils demandent aux Canadiens de leur faire confiance pour assurer que le Canada prenne une direction ensoleillée.

«La désillusion à l’égard des libéraux et des néo-démocrates est palpable. En Colombie-Britannique, où j’habite, il y a un désir de changement. Les gens sont aussi inquiets à l’égard de M. Poilievre», affirme la chef du parti, Elizabeth May.

Dans un point de presse de début d’année à Ottawa où ils demandaient au gouvernement de «rétablir l’ordre» sur son territoire, d’amener un revenu minimal garanti pour réduire les écarts de revenus, de construire davantage de logements et de poursuivre son appui à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, Mme May et le chef adjoint Jonathan Pedneault ont voulu mettre cartes sur table.

«On va faire face en 2025 à l’élection la plus importante de l’histoire. On ne peut pas reculer», soutient M. Pedneault.

«Les Canadiens doivent se remettre à rêver encore. Le futur est rayonnant, mais ca prend du changement. Les conservateurs n’offrent pas un avenir radieux.» — Jonathan Pedneault, chef adjoint du Parti vert du Canada

Avec deux députés à la Chambre des communes, 5% des intentions de vote selon l’agrégateur de sondage 338Canada et des résultats électoraux stagnants, le Parti vert n’est pas exactement le gouvernement en attente.

Qui plus est, les crises à l’interne après l’élection de 2021 et les départs de membres dans les derniers mois suivent toujours le parti.

Les dirigeants reconnaissent le besoin de «ramener la discipline dans le parti» et de se concentrer à faire élire des verts.

«Nous sommes très concentrés à trouver d’excellents candidats à se présenter partout au pays, des candidats qui peuvent gagner dans la prochaine élection», a déclaré Mme May.

Cette dernière évoque, par exemple, une tournée nationale au début 2024, pour faire connaitre son parti et convaincre les gens que voter vert n’est pas perdu.

«Je ne pense pas qu’une élection en 2024 est une bonne idée. Il y a quelque chose de bien à donner au pays un peu d’air pour respirer […] et avoir une élection en 2025», a dit Mme May, assurant que si l’élection avait lieu cette année, son parti serait prêt partout au pays.