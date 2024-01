Les libéraux choisissent un candidat qui voulait d’abord être candidat conservateur

Le Parti libéral du Canada (PLC) a annoncé jeudi que Robert Rock, conseiller municipal de Scugog, en Ontario, sera son candidat à l’élection visant à remplacer l’ancien chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Erin O’Toole, dans la circonscription de Durham.

M. Rock explique qu’il a décidé de se présenter pour les libéraux parce que le Parti conservateur ne correspond plus à ses valeurs et qu’il croit que les conservateurs couperont les services et introduiront une politique à l’américaine au Canada s’ils sont élus.

«Alors que les conservateurs de Pierre Poilievre préconisent des coupes dans les services essentiels qui soutiennent la classe moyenne et importent au Canada des politiques américaines d’extrême droite, je travaillerai à la mise en place d’une économie forte et d’un avenir meilleur pour les familles de Durham», a déclaré M. Rock dans un communiqué publié jeudi.

Il a indiqué qu’en plus d’avoir soutenu les précédentes «versions» du PCC il avait également soutenu des candidats du Nouveau Parti démocratique.

L’investiture de M. Rock pour les libéraux n’a pas été contestée.

Il y a moins d’un an, il avait fait l’éloge du leadership de M. Poilievre en exprimant son intérêt pour la course à l’investiture conservatrice que l’avocat Jamil Jivani a finalement remportée.

Un conservateur?

En mai, M. Rock a déclaré au journal Port Perry Star qu’il croyait au Parti conservateur dirigé par M. Poilievre.

«Je comprends très bien les politiques que le Parti conservateur du Canada met en avant et je les soutiens. C’est pourquoi je suis persuadé de pouvoir présenter ma candidature, parce que je crois en la plateforme que le parti préconise», a affirmé M. Rock au journal, se décrivant lui-même comme un conservateur sur le plan fiscal.

M. Rock a acheté une carte de membre du PCC en avril, après que M. Poilievre en soit devenu le chef, mais il n’a pas rempli les conditions requises pour se présenter sous la bannière conservatrice, a mentionné une porte-parole de la formation politique.

«M. Rock a indiqué au parti qu’il souhaitait se présenter en tant que conservateur et il est évidemment déçu de ne pas avoir rempli les conditions requises pour se présenter à l’investiture et de ne pas avoir été autorisé à se présenter», a évoqué Sarah Fischer, jeudi.

Mme Fischer n’a pas précisé quels critères il n’avait pas remplis. Les critères habituels comprennent généralement la présentation de certains documents et la collecte d’un nombre minimum de signatures dans un délai précis.

La circonscription de Durham, qui comprend une partie de la ville d’Oshawa, en Ontario, est détenue par les conservateurs depuis 2004.

L’élection partielle doit être déclenchée avant la fin du mois.