Encore plus de fonctionnaires fédéraux à Ottawa-Gatineau

Dans les dernières années, des représentants du gouvernement Trudeau ont évoqué l’importance d’avoir une fonction publique «diversifiée», citant l’embauche d’un plus grand nombre de fonctionnaires à l’extérieur de la Région de la capitale nationale.

L’Agence du revenu du Canada, par exemple, annonçait en 2022 l’embauche de fonctionnaires en télétravail dans les régions du Québec.

Or, jamais n’y a-t-il eu autant de fonctionnaires fédéraux situés dans la région d’Ottawa-Gatineau qu’en 2023, selon les données de la Commission de la fonction publique du Canada qui a déposé son rapport annuel en décembre.

L’effectif assujetti à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique atteint un sommet de 274 219 employés, soit 16 642 de plus que l’année dernière. Du lot, environ 128 000 se trouvaient dans la région de la capitale au 31 mars 2023. Il y en avait 122 251 en 2022 et 96 096 il y a cinq ans.

Ce rapport porte sur l’effectif assujetti à la Loi et les données ne tiennent pas compte des organismes distincts comme l’Agence du revenu du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et parcs Canada.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluait en date de mars 2023 que ce sont 151 936 des 357 247 fonctionnaires fédéraux qui étaient situés dans la région de la capitale fédérale en 2023. Cela représente environ 42,5% des fonctionnaires en tout, en hausse de deux points de pourcentage depuis 2010.

«Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ne fixe pas d’objectifs concernant la représentation régionale pour l’ensemble du gouvernement», note par courriel son porte-parole Martin Potvin.

Nombre de fonctionnaires à Ottawa-Gatineau

2019: 103 284 (46,7% de la fonction publique)

2020: 109 261 (46,9%)

2021: 115 294 (46,8%)

2022: 122 251 (47,5%)

2023: Environ 128 000 (47,6%)

*Source: Rapport annuel 2022-2023 de la Commission de la fonction publique du Canada

Dans les dernières années, plusieurs voix ont laissé entendre qu’une décentralisation de la main-d’œuvre serait bénéfique pour le fédéral.

Dans une entrevue qu’il accordait au Droit en 2022 à l’occasion de son départ à la retraite, l’ancien président de la Commission de la fonction publique fédérale Patrick Borbey disait que le fédéral se devait de faire un effort supplémentaire dans sa dotation de personnel.

«Souvent [des] gestionnaires me disent: « j’aimerais embaucher en Colombie-Britannique, mais je ne trouve pas de francophones et pas de gens bilingues». Bien, peut-être que les gens ne cherchent pas assez parce qu’il y a des programmes d’immersion partout au pays, il y a des candidats qui sortent de ces programmes d’immersion […] et ils ont une base sur laquelle on peut investir», disait-il.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton, Donald-J. Savoie, affirmait en entrevue au Globe and Mail que la qualité des services aux Canadiens pouvait difficilement être améliorée si les fonctionnaires sont centralisés à Ottawa.

«Je pense que c’est une chose dont les Canadiens devraient s’inquiéter parce que les points de service et la prestation des programmes se déroulent aux niveaux communautaire, régional et provincial», disait M. Savoie au quotidien torontois.

Que nenni!, rétorque le Secrétariat du Conseil du Trésor.

«La fonction publique fédérale est composée de personnes provenant de toutes les régions du pays et ayant divers antécédents, compétences et professions, qui reflètent la diversité de la population canadienne», soutient le porte-parole Martin Potvin.

En 2022, par exemple, sur les 257 577 fonctionnaires répertoriés par la commission, 122 251 provenaient de la région de la Capitale nationale contre 30 340 ailleurs dans la plus grande province du Canada, l’Ontario. On comptait alors 26 689 fonctionnaires fédéraux au Québec, à l’extérieur de l’Outaouais.

Selon le Secrétariat, ce sont les administrateurs généraux des organisations fédérales qui sont «responsables de la constitution d’un effectif approprié pour remplir leurs mandats respectifs».