Marwah Rizqy confirme sa deuxième grossesse et renonce à la chefferie du PLQ

À la clinique de fertilité, j’ai croisé plusieurs femmes fébriles et d’autres en grande peine. Votre projet familial est plus que légitime. Le parcours peut être éprouvant et je vous souhaite de tout 🩷 de tenir votre petit bonheur avant longtemps. Merci à mon équipe médicale.🙏 https://t.co/N1hvTpWsro