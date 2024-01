17,4 % sur cinq ans pour le Front commun

Cette offre, qui doit encore être approuvée par les membres, inclut également des « gains importants » en matière d’assurances collectives, de vacances et de droits parentaux, en plus de clauses concernant l’attraction et la rétention de main-d’œuvre pour certains ouvriers spécialisés et les psychologues, notamment.

Une clause de « protection du pouvoir d’achat » est également prévue pour les trois dernières années de la convention. D’autres bonifications ont par ailleurs été obtenues aux tables sectorielles.

« En ce qui concerne le régime de retraite, quelques améliorations ont été obtenues et des reculs majeurs ont été évités », informe aussi le document.

Les syndicats regroupés dans le Front commun (CSN, FTQ, CSQ, APTS) doivent encore confirmer si le tout constitue une entente de principe globale et la proposition devra ensuite être soumise aux membres en assemblée plus tard en janvier.

Avec les informations de Lilia Gaulin.