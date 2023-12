« C’est le temps de se retrousser les manches »

«L’essence même d’une entreprise médiatique, c’est de produire du contenu journalistique. À partir du moment où tout le monde se met à investir de plus en plus dans des applications, dans des technologies, dans des ressources de ce côté, on se détourne un peu de ce qui est l’essence et la raison d’être d’un média d’information», soutient la ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

La première fois que Pascale St-Onge a mis les pieds dans un journal, c’était à La Presse en 1984. À l’époque, l’industrie était souvent une affaire de famille. Chez les St-Onge, le père de la jeune Pascale travaillait à l’expédition et deux de ses oncles à la rédaction.

Et donc, pour le centenaire du journal montréalais, les familles des employés pouvaient visiter les locaux.

«J’ai encore le livre du centenaire du journal La Presse», note-t-elle.

Le journal, que son père rapportait après son quart de travail de nuit, trainait toujours sur la table à déjeuner le matin. Puis, il y avait l’édition livrée par le camelot. Le journal papier, il y en avait souvent deux copies chez elle.

Celle qui est ministre du Patrimoine canadien depuis juillet n’hésite pas à associer le papier justement à une nostalgie. Un «romantisme», même.

Elle ne l’a pas renié, mais comme tant d’autres, elle est simplement rendue ailleurs.

Ce n’est pas mal. C’est l’évolution. Ce qui la chicote toutefois, c’est le résultat de ce changement d’habitude.

C’est l’argent qui allait autrefois dans les poches des médias et qui se trouve maintenant dans celles des géants du web. Il faut comprendre ici Google et Meta, principalement.

N’empêche, elle croit que les médias n’ont pas nécessairement bien joué le jeu lorsque les réseaux sociaux se sont installés dans leur écosystème. Rapidement, ils ont utilisé Facebook pour propulser leurs reportages et élargir leur public.

«Rendre le contenu gratuit, c’était un piège parce qu’à partir de ce moment-là, les gens ont cette conception que sur l’Internet, tout est gratuit alors que c’est faux. Il y a des frais importants dans la production de l’information.» — Pascale St-Onge

En contrepoids, les médias ont une «responsabilité de rejoindre les gens là où ils sont», souligne-t-elle. Le cercle vicieux, il est là.

La défense coûte que coûte

La députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge, passait de ministre des Sports à ministre du Patrimoine canadien cet été. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Si Pascale St-Onge est en politique aujourd’hui, c’est beaucoup parce qu’elle veut mettre la main à la pâte pour sauver une industrie qui lui tient à cœur. Elle a été élue en 2021, a accédé immédiatement au cabinet à titre de ministre des Sports et deux ans plus tard, elle héritait du Patrimoine canadien.

Après avoir été une avide lectrice de la «Petite Presse», de Pierre Foglia et des aventures de Michèle Ouimet, Pascale St-Onge a été artisane de La Presse et a présidé la Fédération nationale des communications et de la culture.

Son attachement au journalisme, elle l’a exprimé en se battant pour que des programmes de soutien à la presse écrite voient le jour et pour que la transition vers les plateformes numériques se fasse rondement.

Puis, il y a eu cette période où elle était au front pour sauver les journaux du Groupe Capitales Médias et la transformation qui a vu naître les Coops de l’information, dont Le Droit, Le Soleil, La Tribune, Le Quotidien, Le Nouvelliste et La Voix de l’Est font partie.

L'ancien propriétaire du Groupe Capitales Médias, Martin Cauchon (Étienne Ranger, Le Droit)

À la mi-décembre, à titre de ministre, elle a mené le projet de loi C-18 au fil d’arrivée avec l’entrée en vigueur formelle de la Loi sur les nouvelles en ligne. Google versera ainsi 100 millions de dollars tous les ans aux médias canadiens en vertu de cette loi et les deux tiers de l’enveloppe s’en iront aux médias de la presse écrite admissibles.

Toutefois, Meta a au passage barré l’accès aux nouvelles sur ses sites au Canada. Ils pourraient un jour se conformer à la loi. Bing et TikTok aussi, précise la ministre.

Les crochets

Ça va mal. Et quand ça va mal, le gouvernement est souvent un rempart de choix. Les médias ont fait leur représentation et le gouvernement Trudeau les a entendues.

Mme St-Onge ne nie pas que les médias vivent présentement aux crochets du gouvernement. Ces derniers dégagent, aux yeux d’une frange de la population, une attitude de mendiant à l’égard d’Ottawa et même des provinces.

Pascale St-Onge a annoncé dans les dernières semaines que Google s'était entendu avec le fédéral pour verser une enveloppe de 100 millions de dollars tous les ans aux médias canadiens. (Adrian Wyld/Archives La Presse Canadienne)

La ministre ne les qualifie pas de mendiants. Mais elle reconnait que leur posture actuelle à l’égard de son gouvernement est «un mal nécessaire». N’empêche, ils ont des devoirs à faire, rétorque-t-elle.

«Dans un monde idéal, il va falloir trouver une pérennité et un avenir plus reluisant. Je pense que ça passe par des relations plus équitables avec les intermédiaires, donc les Facebook et Google de ce monde. C’est un pas dans la bonne direction, mais on sait qu’il y a d’autres bouleversements qui s’en viennent», laisse-t-elle tomber.

Par d’autres «d’autres bouleversements», elle sous-tend l’intelligence artificielle qui prendra sans doute de plus en plus de place.

C’est là que la ministre s’anime. Elle met tout le monde en garde, mais surtout l’industrie.

«Je ne pense pas qu’on mesure pleinement l’impact de ce que ça veut dire encore l’intelligence artificielle, surtout quand on parle d’information», dit-elle.

Les médias doivent s’y intéresser «tout de suite» et prendre les décisions d’affaires nécessaires parce que la situation est urgente, alerte-t-elle.

La croisée des chemins

«Je pense que les médias d’information, sincèrement, doivent apprendre à mieux collaborer», soutient la ministre St-Onge. (Alain Dion/La Voix de l'Est)

La multiplication des possibilités pour les annonceurs continuera d’écorcher, de blesser une industrie centenaire qui a déjà les deux genoux au sol. Tous les ans, il y a de plus en plus d’argent investi en publicité. Mais tous les ans, la proportion retenue par les médias traditionnels diminue.

«Je pense que les médias d’information, sincèrement, doivent apprendre à mieux collaborer», dit-elle.

En s’unissant pour moderniser l’offre publicitaire et investir dans le développement et le partage de nouvelles technologies.

«L’essence même d’une entreprise médiatique, c’est de produire du contenu journalistique. À partir du moment où tout le monde se met à investir de plus en plus dans des applications, dans des technologies, dans des ressources de ce côté, on se détourne un peu de ce qui est l’essence et la raison d’être d’un média d’information», explique-t-elle.

Le constat de la ministre est parfois cynique. Elle jure qu’elle est assez optimiste «pour continuer à [se] battre pour cette profession qui est essentielle».

Elle croit au renversement d’une tendance lourde. L’âge d’or du journalisme est révolu, certes, et les médias ne dégageront plus les profits d’une époque pas si lointaine.

N’empêche, le journal qu’elle a visité en 1984 et pour lequel elle a travaillé par la suite, La Presse, est uniquement numérique depuis 2018 et a produit un bénéfice net de 11 millions de dollars en 2022.

Ce combat n’est pas perdu parce que, dit-elle, bien des gens croient encore en l’importance du journalisme et dans la démocratie.

«Je pense par contre qu’on est peut-être à la croisée des chemins. S’il y a des gens qui croient dans ces fondements-là de notre société, bien c’est le temps de se lever et c’est le temps de se retrousser les manches, lance la ministre. C’est le temps de joindre l’épaule à la roue et de lutter de toutes nos forces contre l’abandon.»