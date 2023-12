Les négociations ne sont « pas une course », selon la FIQ estrienne

La Tribune s’est entretenue avec le secrétaire-trésorier du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est affilié à la FIQ (SPSCE), David Lambert, quelques heures après l’annonce d’une proposition de règlement global entre Québec et la FAE et quelques heures avant l’annonce d’une autre proposition d’entente à la table centrale entre le gouvernement et le Front commun.

La FIQ et ses syndicats affiliés, comme le SPSCE, restent donc les seuls sans une telle proposition d’entente. Rappelons que cette fédération représente quelque 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes.

« On n’est pas dans une course à savoir qui va finir le premier et qui va avoir une entente en premier pour pouvoir s’en vanter. Le but, c’est d’avoir la meilleure entente possible pour nos membres parce qu’ils le méritent », note M. Lambert.

Il rappelle que la FIQ a trois demandes prioritaires qu’elle souhaite voir le gouvernement réaliser : « une meilleure conciliation travail-vie personnelle, un meilleur salaire et une loi sur les ratios sécuritaires ».

Le secrétaire-trésorier du SPSCE est d’avis que les propositions de règlement avec les autres syndicats des employés de l’État peuvent raisonnablement laisser croire que le gouvernement est prêt à accéder aux demandes des différentes organisations syndicales.

« Les autres organisations ont des demandes semblables aux nôtres dans l’ensemble. De voir que le gouvernement s’est entendu avec certaines organisations syndicales laisse entendre qu’il y a une ouverture du gouvernement à aborder certains sujets », analyse-t-il.

David Lambert, secrétaire-trésorier du SPSCE. (Anthony Ouellet/Archives La Tribune)

Flexibilité

Malgré tout, David Lambert rabroue la demande gouvernementale d’avoir plus de « flexibilité » au sein des établissements de santé. Essentiellement, cela signifie que les professionnels de la santé pourraient être appelés à se déplacer sur différentes unités selon les besoins, pouvant par exemple travailler en CHSLD et aux soins intensifs dans la même journée.

« On a fait huit jours de grève. Sur toutes les lignes de piquetage, on nous le dit : “on n’en veut plus de flexibilité”. Ce n’est pas le syndicat qui l’invente. Dans les conventions collectives, on peut déjà, dans des situations exceptionnelles, déplacer des gens sur une base volontaire. Nos membres n’en veulent pas plus, de ça », remarque-t-il.

« Nos membres ne veulent pas se promener, ajoute M. Lambert. Ce sont des professionnels en soins : ils veulent se spécialiser. Et s’ils veulent se déplacer d’une unité à l’autre, il existe déjà des équipes volantes.»

David Lambert note d’ailleurs que le projet pilote fait en ce sens au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec a donné des résultats très mitigés, résultant en des démissions massives d’infirmières et des manifestations contre la mesure.

« Tu t’occupes de la petite enfance et après tu t’en vas en CHSLD. C’est deux mondes tellement différents. Nos membres voient ça et ça les inquiète. La Mauricie et le Centre-du-Québec, ce n’est pas si loin », dit-il.

La suite

Les négociations entre la FIQ et Québec se poursuivent. Un conciliateur a récemment été nommé pour rapprocher les deux partis.

David Lambert souligne qu’il faut « laisser la chance » au conciliateur de faire son travail, qui peut prendre un certain temps. Est-ce qu’une entente est possible d’ici peu ?

« J’imagine que oui, mais il ne faut pas à tout prix une entente d’ici la fin de l’année si elle n’est pas satisfaisante pour nos membres », statue-t-il.