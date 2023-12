L’année politique 2023 en 23 citations

6 AVRIL

«J’apprécie beaucoup les drag queens. Mais c’est le parent qui doit décider s’il veut que ce soit grand-maman ou une drag queen qui lise un conte à son enfant.»

— Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, a fait la guerre à la présence des drag queens dans les bibliothèques publiques et les écoles.

20 AVRIL

«En regardant les chiffres, actuellement, à la lumière des données à jour et de l’ensemble de tout ce que je viens de vous décrire, pour nous, on n’a pas de données qui justifieraient l’implantation d’un tunnel autoroutier entre les deux centres-villes actuellement.»

— Geneviève Guilbault, ministre des Transports du Québec, a tourné autour du pot une douzaine de minutes en conférence de presse avant d’annoncer l’abandon du volet pour voitures du troisième lien.

«L’engagement que j’ai pris était sincère. J’ai sincèrement cru que le trafic de malade qu’on avait l’été passé était la nouvelle normalité.»

— Bernard Drainville, ministre et député de Lévis, en larmes après l’abandon du troisième lien automobile par son gouvernement.

23 MAI

«À Noël, cette année, ma mère, qui est fière du travail que je fais, mais je l’ai sentie triste, et elle m’a dit : Eric, te rends-tu compte qu’on s’est vus une fois dans l’année? On s’est vus une fois dans l’année. J’ai 17 municipalités dans mon comté et je dois avoir à peu près l’équivalent de 17 clubs des FADOQ. Les gens des clubs des FADOQ, je les vois trois, quatre ou cinq fois par année; ma propre mère, une fois.»

— Eric Lefebvre, député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, pour justifier l’augmentation de 30 % du salaire des députés.

«Un père de famille, un jeune père ou une mère de famille a le droit d’aller gagner le plus d’argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C’est comme ça que je vois la vie, moi.»

— François Legault, premier ministre, aussi sur l’augmentation de 30 % du salaire des députés.

19 JUILLET

«C’est beaucoup de considérations familiales. Bon parfois, il y a des opportunités qui se présentent qu’on ne peut pas refuser, mais c’est surtout des considérations familiales.»

— Joëlle Boutin démissionne de son poste de députée de Jean-Talon, une circonscription de Québec. L’élue caquiste justifie son départ de l’Assemblée nationale par le besoin d’être plus près de ses enfants et de sa sœur, atteinte du cancer, mais aussi par une belle occasion professionnelle chez Levio.

22 SEPTEMBRE

«Le parti, je l’aime. Je suis très consciente de la situation. Mais je veux quand même avoir un deuxième bébé.»

— Marwah Rizqy, députée libérale de Saint-Laurent, confirme qu’elle ne sera pas de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Les libéraux québécois choisiront leur nouveau chef au printemps 2025.

2 OCTOBRE

«Marie-Anik, tu n’as pas perdu. C’est la CAQ et moi qui avons perdu.»

— François Legault, au soir de la défaite électorale dans Jean-Talon. La Coalition avenir Québec (CAQ) détenait cette circonscription de Québec depuis 2019. Sa candidate, Marie-Anik Shoiry, a fini deuxième avec près de 6000 voix de retard.

3 OCTOBRE

«Il n’est pas question de perdre Québec définitivement. [...] Je veux consulter, je veux écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu’est-ce qui est proposé par la population. Parce que c’est clair que ça nous a fait très mal, cette décision de l’abandonner.»

— François Legault ressuscite le troisième lien pour voiture, au lendemain de la défaite électorale dans Jean-Talon.

29 OCTOBRE

«Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement. Il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail, mais je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément, parce que la fierté va remplacer la peur, travailler avec fierté. Moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël!»

— Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois, sur l’engagement populaire à la suite d’un éventuel référendum gagnant sur la souveraineté.

9 NOVEMBRE

«La tentative de sabotage du projet de tramway retarde encore davantage la modernisation de notre transport collectif et en augmentera les coûts.»

— Jean-Yves Duclos, ministre canadien et député fédéral de Québec, à propos du rejet par le gouvernement Legault du plan du maire Bruno Marchand pour le tramway.

16 NOVEMBRE

«La Ville de Québec, on va collaborer. Mais ça ne veut pas dire qu’on va accepter n’importe quel projet boboche ou n’importe quel report dans le temps.»

— Bruno Marchand, maire de Québec, sur la suite du projet de tramway.

21 NOVEMBRE

«C’est une étape visant à promouvoir la candidature de Québec pour le retour d’une équipe dans la ligue nationale. C’est des dépenses de promotion pour montrer qu’on a une infrastructure de la Ligue nationale payée par les contribuables, qui est disponible puis qui est ici.»

— Eric Girard, ministre des Finances du Québec, justifie la subvention de 5 à 7 millions pour présenter cinq jours et deux matchs du camp d’entraînement présaison des Kings de Los Angeles à Québec, l’automne prochain.

22 NOVEMBRE

«Je suis très conscient que les Québécois sont fâchés contre moi. Je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance.»

— François Legault, en réaction à la deuxième position de la CAQ dans les intentions de vote, une première depuis qu’il a accédé au pouvoir en 2018.

26 NOVEMBRE

«Aujourd’hui, je reviens à Québec solidaire par la grande porte. Cette victoire, je veux la dédier à tous ceux et celles qui s’engagent, qui luttent, qui subissent des revers, qui tombent, mais qui se relèvent. Parce qu’ils sont mus par des convictions profondes de faire le bien, de prendre soin, de sauver la beauté du monde et d’être du bon côté de l’histoire.»

— Émilise Lessard-Therrien est élue co-porte-parole féminine de Québec solidaire en remplacement de Manon Massé. L’ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue a été battue aux élections de 2022 et revient comme «co-cheffe» du parti après avoir gagné une chaude lutte contre Ruba Ghazal.

1er DÉCEMBRE

«Je demande aux syndicats d’enseignants d’arrêter la grève, pour le bien de nos enfants.»

— François Legault supplie les enseignants de rentrer en classe. Les syndiqués de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente 40 % des profs au Québec, étaient alors en grève générale illimitée depuis plus d’une semaine.