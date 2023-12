De nouvelles instructions aux Communes à propos des invités après un incident en septembre

Un projet de directives a été distribué à tous les leaders parlementaires et autres agents du Parlement, a déclaré Mathieu Gravel, porte−parole de Greg Fergus. «Les commentaires seront intégrés avant que le président ne partage ces instructions avec les membres», a−t−il écrit dans un communiqué.

Les leaders parlementaires n’ont pas fourni de détails sur le projet et M. Gravel a avoué qu’il ne pouvait pas en dire davantage pour le moment.

Yaroslav Hunka, qui a servi au sein de la division Waffen−SS Galicia, une unité volontaire créée par les nazis pour aider à combattre l’Union soviétique (URSS), a été accueilli à la Chambre des communes pour entendre un discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le député libéral Anthony Rota, qui avait invité M.Hunka, 98 ans, et l’avait présenté comme un héros, a démissionné de son poste de président de la Chambre des communes suite à cette décision.

Greg Fergus a été élu pour lui succéder en octobre.

Dans ses excuses, Anthony Rota a déclaré qu’il était seul responsable de l’invitation et que ni l’entourage du premier ministre ni la délégation ukrainienne n’en étaient au courant. Le premier ministre Justin Trudeau a également présenté ses excuses au nom du Parlement.

De hauts responsables politiques canadiens ont qualifié cet épisode d’embarras international. La Russie a d’ailleurs utilisé la controverse pour faire avancer sa propagande cherchant à légitimer son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

De nombreux députés ont par la suite exprimé leur dégoût de participer à l’ovation de la Chambre pour Yaroslav Hunka, tandis que le chef conservateur Pierre Poilievre a réclamé des audiences pour déterminer comment l’invitation avait été faite. Les conservateurs ont soutenu que la faute aurait dû être imputée uniquement au cabinet du premier ministre, affirmant que le gouvernement avait la responsabilité de contrôler les participants à un événement aussi médiatisé pour des raisons de sécurité.

L’une des principales fonctions de la Chambre des communes est de demander des comptes au gouvernement, a déclaré Steven Chaplin, qui a été conseiller juridique principal de la Chambre pendant 12 ans. «Même si les sergents d’armes et les gens du protocole le savaient, tout ce qu’ils pourraient faire, c’est informer les députés, car les députés contrôlent leurs propres processus et la manière de résoudre les problèmes dépend de la Chambre et non du gouvernement», a−t−il dit.

L’indépendance du président de la Chambre des communes est inscrite dans un protocole d’entente présenté par le gouvernement Harper à la suite de l’attaque perpétrée par un homme armé en 2014 sur la Colline du Parlement. Un Service de protection parlementaire, responsable de la sécurité physique de l’enceinte parlementaire, a alors été formé.

Cependant, le Service de protection n’examine que les menaces à la sécurité, et non les sensibilités politiques, a souligné Steven Chaplin.