Ottawa étend l’admissibilité à la réunification familiale pour des Gazaouis

«Il est extrêmement difficile de quitter Gaza et cela ne sera peut−être pas possible pour tout le monde, car les pays fixent leurs propres exigences en matière d’entrée et de sortie», a souligné le ministre de l’Immigration, Marc Miller, en dévoilant cette mesure.

Ainsi, Ottawa ne peut garantir que ces migrants pourront sortir de la zone de guerre en toute sécurité.

«Depuis le début du conflit [au Proche−Orient], nous nous efforçons activement de soutenir le départ assisté des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille admissibles d’Israël, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza», a poursuivi M. Miller non sans noter que le gouvernement fédéral a fait face à des difficultés.

Jusqu’à présent, tenter une réunification familiale pour des ressortissants coincés à Gaza n’était possible que dans les cas de présence de membres de la famille immédiate au Canada.

Dans le cadre des nouvelles mesures temporaires annoncées jeudi, cela sera une avenue possible dans le cas de grands−parents, de petits−enfants ainsi que de frères et sœurs.

Au moment de l’annonce, le ministre de l’Immigration ne savait pas combien de personnes pourraient venir au Canada avec cet assouplissement, bien qu’il ait évoqué des centaines de ressortissants.

Gaza est devenue un champ de bataille après que le Hamas a lancé des attaques contre Israël, le 7 octobre, tuant 1200 civils et militaires israéliens.

En représailles, les bombardements et les attaques terrestres d’Israël ont fait jusqu’ici 19 600 morts parmi les civils et combattants à Gaza.

De passage à Toronto jeudi matin, le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada avait travaillé dur pour faire sortir de Gaza plus de 600 Canadiens, résidents permanents, ainsi que leurs conjoints et enfants, mais qu’il restait encore beaucoup à faire.