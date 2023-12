Anita Anand n’est pas le Grinch de Noël. Elle le jure.

C’était le 15 décembre 2022. Le gouvernement Trudeau envoyait sa présidente du Conseil du Trésor Mona Fortier annoncer aux quelque 330 000 fonctionnaires fédéraux que l’heure du travail hybride était arrivée. Le télétravail pandémique était terminé, la présence en personne au bureau était minimalement requise.

Dans la fonction publique, cela a été perçu comme un coup de poignard dans le dos.

«C’était très Grinch comme décision. C’était très grincheux», dit aujourd’hui la présidente l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Jennifer Carr.

Cette année, le gouvernement est ailleurs. La majorité des fonctionnaires fédéraux ont une nouvelle convention collective en poche et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor a abordé ses fonctions en tendant la main aux syndicats et en adoptant une approche de «la porte ouverte».

Non, l’ombre du bonhomme vert imaginé par le Dr Seuss ne semble pas planer au-dessus de la tête des fonctionnaires à la veille de Noël.

«Elle m’a indiqué qu’elle était plus que prête à s’asseoir et à parler d’enjeux, ce qui est un très bon signe. Donc, je ne m’attends pas à d’annonces du type Grinch de la part d’Anita Anand», affirme le président de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Chris Aylward.

Des milliards en économies

N’empêche, les syndicats ont fait le saut dans le dernier budget lorsque la ministre des Finances a annoncé que le gouvernement chercherait des économies de 15,4 milliards sur cinq ans. L’idée est de réduire les frais de déplacement, les voyages et le recours à des consultants externes sans affecter les services aux Canadiens.

Et la responsable de cet exercice, c’est Anita Anand.

La présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Jennifer Carr (Étienne Ranger/Archives Le Droit)

«Quand ils ont annoncé cela, on nous a dit au Conseil du Trésor qu’ils avaient appris de l’exercice du gouvernement Harper et qu’ils allaient nous consulter. Or, on nous donne très peu d’information dans les faits. On dirait une mesure de performance où ils disent qu’ils font quelque chose alors qu’ils ne le font pas», soutient Jennifer Carr.

Elle dénonce une attitude cavalière du Secrétariat du Conseil du Trésor qui a pris l’habitude, selon elle, de ne pas consulter son syndicat. Elle regrette de ne pas avoir eu davantage de discussions avec la ministre dans les derniers mois.

Pourtant, c’est son syndicat qui a accueilli le plus favorablement cette révision, particulièrement lorsqu’il est question de réduire les contrats octroyés à des consultants externes.

« On doit écouter ceux qui sont dans le marché du travail et qui ont l’expérience. Il faut avoir le courage d’écouter nos travailleurs. » — Jennifer Carr, présidente de l’IPFPC

L’énoncé économique déposé cet automne par la ministre des Finances Chrystia Freeland prévoit fixer d’autres cibles de réductions des dépenses de la fonction publique en 2025-2026 de l’ordre de 345,6 millions de dollars et de 691 millions par année par la suite.

Encore là, c’est Anita Anand qui en sera la chef d’orchestre.

«Tout le monde sait que pour moi, la responsabilité fiscale est une qualité très importante pas seulement pour moi moi-même, mais aussi pour nous comme gouvernement. Nous devons surveiller l’argent des contribuables et nous devons continuer de protéger leur intérêt avec leur argent», explique-t-elle dans une longue entrevue qu’elle a accordée au Droit dans son bureau de l’Édifice Jim-Flaherty, à Ottawa.

Anita Anand (Etienne Ranger/Le Droit)

Anita Anand assure que la prudence fiscale est désormais une valeur cardinale du gouvernement Trudeau. Les temps économiques sont difficiles, les Canadiens font des sacrifices et la moindre des choses, croit-elle, c’est que le gouvernement dépense prudemment chaque dollar qu’il a dans ses coffres. Et des dollars, il en a plus de 400 milliards dans ses coffres.

«Je suis quelqu’un qui voit les enjeux, et qui essaye de les adresser», explique-t-elle.

Chaque fois qu’Anita Anand entre dans une rencontre, elle veut que ses interlocuteurs sachent qu’elle va poser des questions. Elle «évalue les risques» de chaque projet qu’elle croise sur son chemin, précise-t-elle.

Les risques financiers. Les risques sociaux. Les risques légaux.

Lorsque la ministre des Finances annonce une mesure, c’est Anita Anand et son équipe qui assureront sa mise en œuvre. À Ottawa, elle est décrite comme une femme «cartésienne», «rigoureuse» et qui a le souci du détail.

Anita Anand (Etienne Ranger/Le Droit)

La transformation de l’État

Elle n’entrevoit pas de grandes transformations dans la structure de l’État.

Par exemple, d’ici le budget 2024-2025, le ministère des Finances étudie le «rôle» et le mandat de trois sociétés de la Couronne. La Banque de développement du Canada, Exportation et Développement Canada et Financement agricole.

Lorsqu’on lui demande si la privatisation est une possibilité, elle ne répond pas. Chaque chose en son temps. Son rôle, c’est d’appliquer le budget.

Elle ne compte pas non plus réévaluer les mandats et les structures de l’Agence des services frontaliers et de l’Agence du revenu du Canada pour les rendre plus imputables, comme l’a récemment suggéré le député de Hull-Aylmer Greg Fergus.

« En ce moment, ce n’est pas un objectif devant moi. Pas du tout. Nous devons continuer avec notre revue des dépenses. J’ai d’autres priorités», dit-elle.

Et maintenant?

À l’Alliance de la fonction publique, Chris Aylward garde toujours le télétravail en tête et compte bien se préparer pour la nouvelle ronde de négociation pour la convention collective récemment ratifiée qui viendra à échéance en 2025.

Chris Aylward (au centre) a été le visage de l'AFPC durant la grève générale de milliers de fonctionnaires fédéraux au printemps. (Étienne Ranger/Archives Le Droit)

Cette même convention qui s’est conclue après la plus importante grève de fonctionnaires fédéraux de l’histoire et qui a attisé les tensions entre le gouvernement et la majorité de ses fonctionnaires.

«On veut se débarrasser de la Commission de l’intérêt public qui ralentit le processus de négociation et qui est inutile», soutient-il.

Ce dernier est optimiste de pouvoir s’entendre avec la nouvelle patronne de la fonction publique fédérale, mais ça ne sera pas pour tout de suite.

L’assiette de la ministre déborde. Elle mentionne la cybersécurité, par exemple, qui lui tient particulièrement à cœur et dont une stratégie doit être annoncée dans les prochains mois.

Mais d’ici là, la députée d’Oakville en Ontario pourra regarder son film de Noël préféré.

«Ah! Peut-être le Grinch! Mais je ne suis pas le Grinch!, lance-t-elle en riant. Il ne faut pas oublier qu’à la fin, le Grinch devient gentil.»

.