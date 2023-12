Le Front commun en grève illimitée en janvier

À quatre jours du réveillon de Noël, les chefs des quatre centrales syndicales du Front commun sont sortis sur la place publique.

À défaut d’entente avec le gouvernement Legault d’ici la fin de l’année, ils amorceront une grève générale illimitée «au début de l’année 2024».

Question de conserver un «effet de surprise» et de «laisser place à la négociation», aucune date précise de déclenchement n’a été communiquée. La loi commande un avis de 10 jours avant de sortir dans la rue.

Le Front commun réunit la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS),

Cela inclut les 87 000 enseignants de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), syndicat affilié à la CSQ, et de nombreux employés de soutien et professionnels dans les écoles où les enseignants sont syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Pendant ce temps, la grande organisation syndicale des infirmières, la FIQ, a obtenu la nomination d’un conciliateur à son dossier. Elle en avait fait la demande parce qu’elle jugeait que sa négociation piétinait, après 75 séances.

Les 80 000 professionnels du réseau de la santé représentés par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ne font pas partie du Front commun.

«Show de boucane»

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), quant à elle, en est à quatre semaines de grève illimitée pour ses 66 000 membres. Une de ses instances doit tout de même analyser la dernière offre présentée par Québec mardi. Une offre qui a déjà été qualifiée de «show de boucane» mardi soir par la plus grande fédération syndicale d’enseignants, la FSE, affiliée à la CSQ. Avec La Presse canadienne