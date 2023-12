L’ARC a congédié 185 employés qui ont réclamé la PCU

L’agence a lancé un processus d’examen interne il y a plusieurs mois pour identifier tous ceux qui étaient à l’emploi de l’ARC et qui ont touché la PCU de façon injustifiée.

«Tout employé de l’agence qui a reçu la PCU de manière inappropriée devra rembourser les montants reçus si ce n’est pas déjà fait», note l’ARC dans un communiqué.

L’enquête «plus approfondie» visait 600 employés qui ont touché la prestation mise en place au début de la pandémie de COVID-19 pour aider les Canadiens qui ne pouvaient plus travailler et qui n’avaient plus de revenus.

Notons que le fait d’être à l’emploi de l’Agence ne signifie pas nécessairement qu’une personne n’était pas admissible à la PCU puisqu’il existe plusieurs profils d’emploi comme des travailleurs temporaires ou étudiants au sein de l’institution fédérale.

Enquête sur 600 employés

Des 600 employés qui font l’objet d’une enquête, on en relève 116, par exemple, qui ont été jugés admissibles à ce jour.

«Les actions de certains ne doivent en aucun cas remettre en question l’intégrité et l’honnêteté des milliers d’employés qui travaillent d’une façon exemplaire au sein de l’Agence au service de leurs concitoyens», affirme un porte-parole de l’ARC toujours par communiqué.

En septembre, l’agence affirmait que lorsqu’elle présume des activités criminelles, le dossier est transmis à la police. En août, une personne qui avait travaillé à l’agence a été arrêtée et accusée de fraude puisqu’elle aurait perçu abusivement près de 20 000$ en prestations gouvernementales pendant la pandémie.

Plus de détails à venir...