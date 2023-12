Jonatan Julien a hâte à juin, lui aussi

Abandon, puis retour du troisième lien, tramway de Québec sur la glace et chute de la CAQ dans les sondages : l’année 2023 a été «certainement mouvementée» pour le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Au cours d’une entrevue de fin d’année accordée au Soleil, celui qui est aussi ministre responsable des Infrastructures répètera cet euphémisme pour qualifier l’année où son gouvernement a «pris des décisions difficiles» sur les deux principaux projets de la région de Québec.

Deux projets «qui antagonisent» selon le ministre, mais qui promettent néanmoins d’encore marquer l’actualité en 2024.

Le sort de la mobilité à Québec est désormais entre les mains du département infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), que le gouvernement Legault a mandaté pour y réfléchir. D’ici juin, la Caisse devra proposer un plan, en y incluant transport structurant et mobilité interrives.

Le ministre Jonatan Julien a toujours maintenu qu'un réseau structurant de transport collectif s'avère nécessaire pour Québec. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Déjà, les maires de Québec et de Lévis ont signalé attendre de pied ferme les conclusions de l’analyse de la Caisse. Au nord du Saint-Laurent, Bruno Marchand espère que les experts de la CDPQ feront revivre son projet de tramway. Au sud, Gilles Lehouillier veut un engagement clair pour une nouvelle autoroute traversant le fleuve.

Le ministre de la Capitale-Nationale fait aussi partie des impatients qui comptent les jours jusqu’à juin. Et il s’engage à «prendre acte» une fois le dossier sur son bureau.

«Bien honnêtement, au mois de juin, comme gouvernement, on va obtenir les résultats [...] et il va falloir faire en sorte qu’on aille de l’avant avec ces projets-là», convient le ministre.

Jonatan Julien se dit bien au fait que, même s’ils sont sur la glace, les deux projets sont très attendus. «La mobilité à Québec, c’est une préoccupation constante.»

«Pour moi, c’est clair qu’avec les résultats du mois de juin, on doit prendre acte.» — Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale

Jonatan Julien, lors de l'entrevue de fin d'année avec les courriéristes parlementaires du Soleil. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Jonatan Julien prend cependant bien soin de ne pas s’engager à retenir le scénario qui lui sera présenté.

«Je ne veux pas présumer de ce que la Caisse va nous donner, mais on est en faveur d’un réseau structurant pour la Capitale-Nationale et en faveur d’améliorer la mobilité interrives, pour les deux rives», précise-t-il

«C’est l’engagement qu’on prend. D’ici là, laissons travailler la CDPQ.» — Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale

Le ministre se défend d’avoir relégué au privé l’idéation du futur de la mobilité dans la grande région de la Capitale. En fin de compte, la décision restera politique, insiste le député de Charlesbourg. «On a une volonté clairement énoncée et la CDPQ-Infra fait l’analyse de cette volonté-là.»

Pas de petits projets

Jonatan Julien refuse de comparer son style à celui de sa prédécesseure au poste de ministre régional de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault. Même quand Le Soleil insiste.

On le constate plus discret sur la scène médiatique. D’aucuns le disent moins dans la confrontation.

Lui-même répète adopter une approche d’addition. Autant dans ses relations avec les autres acteurs régionaux que dans les projets dont la Capitale-Nationale accouchera sous son règne.

Pendant que les immenses projets que sont le tramway et le tunnel Québec-Lévis demeurent en attente, le ministre Julien dresse une longue liste d’accomplissements caquistes des cinq dernières années, dans la région de Québec.

Nouvelles écoles, maisons des aînés, réalisation de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain et lancement de la phase 4, eau potable au lac Saint-Charles, réseau cyclable, réplique le ministre à ceux qui remettent en question le bilan de la CAQ dans la capitale.

«Actuellement, médiatiquement parlant, le troisième lien et le tramway, c’est comme si ça enlevait tout l’oxygène dans la salle.» — Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale

«Mais quand on regarde les résultats concrets [des autres projets], ils sont là. C’est des projets signatures [le troisième lien et le tramway], mais les investissements qu’on fait [ailleurs] sont majeurs, parce qu’ils sont rattachés à la qualité de vie des citoyens.»

En «maudit comptable», comme il se qualifie lui-même, M. Julien soutient que «quand on regarde la ligne du bas, je suis en mesure de constater qu’il s’est investi beaucoup plus d’argent dans la Capitale-Nationale sur des projets qui améliorent la qualité de vie des citoyens dans les cinq dernières années».

Jonatan Julien occupe son rôle de ministre régional de façon plus discrète que Geneviève Guilbault avant lui. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Les gestes concrets, «il faut les additionner», réitère le ministre. Tout comme les acteurs régionaux.

«Il faut que je sois capable de prendre mon téléphone et dire à mes parties prenantes, ça peut être Bruno [Marchand, maire de Québec], Bernard [Drainville, ministre régional de Chaudière-Appalaches] ou Sophie D’Amours [rectrice de l’Université Laval] : comment ça va? Est-ce que ce dossier-là avance?» poursuit-il.

«C’est sûr qu’antagoniser les dossiers, je ne vois pas où ça nous amène. Je ne vois pas comment on peut avoir des résultats positifs.» — Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale

Il estime «normal qu’il y a des frictions». Le moins qu’on puisse dire, c’est que certaines décisions de son gouvernement en 2023 ont été des occasions de frictions, à Québec.

Pensez aussi à la subvention pour faire venir les Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron durant leur camp d’entraînement, l’automne prochain.

À travers une année houleuse, M. Julien assure avoir réussi à toujours garder les canaux de communication ouverts.

«Même avec les événements du tramway et d’autres événements, mon lien de communication avec Bruno [Marchand] est resté intact. On continue, parce qu’on convient tous les deux que les objectifs communs sont les mêmes : améliorer la qualité de vie des citoyens et la région de la région Capitale-Nationale», a résumé le ministre Julien.