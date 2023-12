Ottawa impose des cibles de ventes de véhicules zéro émission

Le gouvernement fédéral souhaite faire avancer son Plan de réduction des émissions polluantes en imposant de nouveaux quotas de vente de VZÉ aux constructeurs avec une cible ultime de 100% pour 2035. Le projet de règlement initial a été publié en décembre 2022 et il a été révisé à la suite de consultations tenues au cours de la dernière année.

Ce qui a fait l’objet de l’annonce officielle de mardi midi à Toronto par le ministre Guilbeault est le résultat de ces consultations.

«Il y a un désir croissant chez un grand nombre de Canadiens de passer à un mode de transport plus propre, car il s’agit d’une solution gagnante sur les plans de l’épargne, de la santé et de l’environnement. La mise en place d’une norme sur la disponibilité des véhicules électriques concrétise un engagement clé de notre plan climatique.» — Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault

«L’augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes est un autre exemple de mesures que nous prenons pour lutter contre les changements climatiques, tout en contribuant à rendre le coût de la vie plus abordable. Et les investissements que nous effectuons pour faire du Canada un acteur majeur dans la chaîne mondiale de fabrication de véhicules électriques et d’approvisionnement des batteries montrent que nous saisissons les possibilités économiques offertes par la nouvelle économie à faibles émissions de carbone», a-t-il ajouté.

Seuils progressifs

Entre aujourd’hui et 2035, les seuils de ventes de VZÉ seront fixés par paliers, soit 20 % des ventes de véhicules neufs en 2026 pour commencer. Le seuil passera à 60 % des ventes pour 2030 et à 100% des ventes pour 2035.

Les véhicules électriques, hybrides rechargeables avec une autonomie électrique de 80 kilomètres et plus, ainsi que les véhicules à pile à combustible (hydrogène) seront considérés comme des VZÉ. Les véhicules hybrides non enfichables ne seront pas considérés.

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Système de crédits

Le gouvernement fédéral implantera un système semblable à celui déjà implanté au Québec. Il fonctionnera sous la base de crédits accordés aux constructeurs, selon le volume et le type de VZÉ vendus à partir de 2026.

Les constructeurs qui vendent déjà plusieurs VZÉ pourront accumuler des crédits d’action précoce pour leurs ventes de VZE en 2024 et 2025. Ces crédits accumulés et acquis auront une durée de vie de cinq ans et pourront être échangés entre les fabricants.

Les véhicules électriques et à pile à combustible, ainsi que les hybrides rechargeables avec une autonomie de plus de 80 km donneront un plein crédit au constructeur. Ceux qui sont sous ce seuil seront admissibles donneront un crédit partiel. Les crédits seront valides jusqu’en 2034.

Crédits pour infrastructures

Les constructeurs pourront aussi acquérir des crédits s’ils implantent des bornes de recharge publiques. Un crédit sera accordé pour chaque tranche de 20 000$ investie dans un réseau de recharge. Les fabricants seront toutefois limités à 10% de leur obligation totale. Cette limite sera répartissable entre les crédits sur les infrastructures et ceux d’action précoce.

Les bornes devront être d’une puissance minimale de 150 kilowatts et accessibles à tous les modèles de véhicules électriques pendant une durée minimale de cinq ans.

Le gouvernement fédéral accordera ces crédits uniquement sur de nouveaux investissements qui seront faits après le 1er janvier 2024. Le constructeur devra avoir enregistré son projet auprès du ministère de l’Environnement et du Changement climatique. Il ne pourra pas recevoir de subvention d’une autre entité gouvernementale.

«Les constructeurs qui prennent de l’avance seront capables d’échanger des crédits avec ceux qui sont en retard», commente Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada (MEC), qui est derrière la décision du gouvernement fédéral. «On sait que c’est absolument nécessaire. Cependant, notre préoccupation, c’est une chose de les installer, ces bornes. Est-ce qu’ils vont les entretenir?» se questionne-t-il.

«J’espère que le gouvernement dira aux constructeurs : “Oui, vous pourrez installer des bornes, mais il faut s’assurer qu’elles soient fonctionnelles.” Parce que, oui, on parle de crédits, mais on parle d’argent public d’une certaine manière. Si on donne des crédits pour installer des bornes et qu’elles ne fonctionnent pas, ça lance un très mauvais message.» — Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada

Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité Électrique Canada (FOURNIE/FOURNIE)

L’industrie demande plus de consultation

L’association automobile nationale représentant les intérêts de 15 constructeurs automobiles répartis à travers le monde, Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, réclame notamment plus de consultations. Elle demande au gouvernement la tenue d’un forum dédié.

«Il y a un an, nous étions tous à Toronto lorsque le projet de modification du mandat VZÉ a été proposé», déclare David Adams, président et chef de la direction de l’association. «Nous sommes de retour aujourd’hui pour voir si le gouvernement a écouté les préoccupations des constructeurs automobiles et, très franchement, celles des Canadiens qui évoquent sans relâche l’infrastructure limitée et le coût élevé des véhicules électriques comme des obstacles majeurs à l’adoption des véhicules zéro émission.

«Aujourd’hui, nous devons déterminer si le gouvernement a mis en place des moyens réalistes pour atteindre des objectifs de ventes de VZÉ extrêmement ambitieux qui entraîneront des conséquences majeures pour les constructeurs automobiles», ajoute-t-il.

Par ailleurs, les associations de constructeurs automobiles soutiennent que les ménages à faibles revenus auront des difficultés à se procurer des VZÉ. Celles-ci ont fait part de leurs préoccupations vendredi dernier.

«Nous, on répond que c’est exactement le contraire! Les associations de constructeurs n’ont pas dit un mot depuis 5 à 10 ans sur le fait qu’à peu près tous les fabricants ont arrêté de vendre des véhicules d’entrée de gamme et sous-compacts», réplique Daniel Breton. «Eux, ils ont rendu les véhicules à essence moins abordables. Le prix moyen d’un véhicule neuf au Canada, en date de septembre 2023, se situe à 67 817$, selon AutoHebdo. Et j’ai fait le décompte en fin de semaine. Il y a 47 VZÉ, offerts maintenant, dont le prix est en dessous du prix moyen canadien quand on calcule le rabais fédéral [de 5000$]. Quand on applique les rabais provinciaux, ça donne encore plus de véhicules!»

Le gouvernement fédéral a avancé durant la session de breffage technique précédant l’annonce que les ménages à bas revenu pourront se procurer des VZÉ dans le temps avec l’arrivée en plus grand nombre de véhicules d’occasion, ce qui contribuera à la baisse des prix. Également, Ottawa soutient que les rabais du fédéral et des provinces aident les gens à se procurer des VZÉ.

Et, enfin, M. Breton réfute l’argument que c’est plus compliqué pour les Canadiens demeurant en zones rurales. «Dans mon quartier à Saint-Ignace-de-Loyola, il y a 19 véhicules électriques dont j’ai partagé les photos dans une publication Facebook. […] Ce que les associations de constructeurs font, j’appelle ça faire peur au monde.»