LeBel penche pour une entente «d’ici Noël»

Présidente du Conseil du trésor du Québec et ministre aux commandes des négociations avec les employés des secteurs public et parapublic, Sonia LeBel affirme lundi «qu’il est toujours possible de s’entendre d’ici Noël».

Par contre, le cabinet LeBel refuse de s’avancer sur la possibilité d’un retour en classe des 368 000 élèves, dont les enseignants syndiqués à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), subissent une grève générale illimitée depuis le 23 novembre.

«Nous avons des discussions de plus en plus sérieuses avec plusieurs syndicats et la cadence s’accélère. Nous partageons la lecture qu’il est toujours possible de s’entendre d’ici Noël et nous mettrons tous les efforts nécessaires pour y arriver», a déclaré la ministre LeBel, par écrit, lundi matin.

Aucun autre commentaire ne sortira de chez Mme LeBel jusqu’à nouvel ordre.

Pas de retour lundi

Cette déclaration de la présidente du Conseil trésor fait écho à celle de la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), Josée Scalabrini, syndicat qui réunit 60% des profs du préscolaire, primaire et secondaire au Québec.

Mme Scalabrini a dit dimanche qu’il est «assurément» possible d’en arriver à une entente d’ici le 23 décembre.

Les 40 autres % sont avec la FAE. À Québec, les enseignants des centres de services scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries sont syndiqués à la FAE et sont donc en grève pour une quatrième semaine.

Mercredi dernier, le premier ministre Legault avait affirmé avoir «bon espoir que tous les enfants vont retourner à l’école dès lundi», le 18 décembre.

Les élèves dont les enseignants sont syndiqués FSE sont retournés en classe depuis vendredi, après cinq journées ratées à cause de la grève du Front commun syndical. La FSE est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui fait partie des quatre centrales du Front commun.