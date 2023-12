Le Canada dénonce la violence des «colons extrémistes» en Cisjordanie

Des Palestiniennes assistent à des funérailles à Tulkarem, en Cisjordanie. (Majdi Mohammed/The Associated Press)

Les Nations unies affirment que la violence dans le territoire palestinien de Cisjordanie, occupé par Israël, a augmenté à un rythme sans précédent depuis que l’attaque du 7 octobre par des militants du Hamas a incité Israël à bombarder la bande de Gaza.

Les groupes armés vivant dans les colonies israéliennes, considérées comme illégales au regard du droit international, ont attaqué des centaines de fois des Palestiniens et forcé plus de 1200 d’entre eux à quitter leurs foyers.

Le Canada s’est joint à l’Union européenne et à 13 pays, dont le Royaume−Uni, l’Australie et la France, pour publier vendredi une déclaration affirmant que l’inaction d’Israël pour protéger les Palestiniens et «poursuivre les colons extrémistes» a créé «un environnement d’impunité quasi totale».

L’ambassade d’Israël à Ottawa n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter lundi, mais a précédemment déclaré qu’Israël faisait tout son possible pour répondre aux violences en Cisjordanie.

Le Royaume−Uni et les États−Unis ont récemment imposé des interdictions de voyager aux colons israéliens extrémistes.