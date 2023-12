Saisir le Parlement pour honorer son père pompier

En 2018, le ministre de la Sécurité publique du Canada Ralph Goodale mettait en place un programme qui permettait aux familles d’un policier, pompier ou ambulancier mort en raison de ses fonctions de recevoir une compensation maximale non imposable de 300 000$.

«Leur altruisme et leur sacrifice sont dignes du respect de tous les Canadiens, et leurs familles méritent d’être traitées avec la plus grande compassion et le plus grand soutien lorsque frappe le malheur», disait alors M. Goodale.

En octobre, Martin Daigle a formulé une demande de reconnaissance au programme.

La réponse? Refus.

Pour qu’une famille puisse se prévaloir du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants, la personne en question doit être décédée à compter du 1er avril 2018, moment où le programme est entré en vigueur.

Un premier répondant mort le 30 mars 2018 ou avant est exclu. Le père de M. Daigle est décédé en 2010.

«Le message que ça envoie, c’est que tous ceux qui sont décédés avant cette date, bien, vous ne comptez pas», explique M. Daigle en entrevue au Droit.

Ottawa n’offre aucune dérogation ou exception puisque le financement et les modalités du programme, annoncés dans le budget de 2017, commencent le 1er avril 2018 «sans aucune disposition de rétroactivité budgétaire».

Il aurait dû ne pas y avoir de date. Là, ce qu’ils font, c’est un cadeau empoisonné. — Martin Daigle

Une pétition

Pour honorer son père, Martin Daigle saisit aujourd’hui la Chambre des communes pour que ce critère soit modifié. Il veut le retrait de la date. Rien de plus.

Une pétition, parrainée par sa députée bloquiste de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix Caroline Desbiens, a été déposée plus tôt cette semaine.

La députée Caroline Desbiens à la Chambre des Communes (Photo fournie par la Chambre des Communes, Bernard Thibodeau/Photo fournie par la Chambre des Communes, Bernard Thibodeau)

Elle demande à la Chambre de réviser l’affaire «pour que tous puissent avoir accès au programme des premiers répondants et non juste un certain groupe».

On comptait à la fin de la semaine environ une centaine de signataires en provenance du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. La pétition viendra à terme en mars 2024.

«On ne peut pas être contre la vertu! On ne peut pas pénaliser des gens à partir d’une date précise», soutient la députée fédérale.

«Alors il y aura une réflexion à faire et c’est dans ce sens qu’on appuie la pétition», poursuit Mme Desbiens.

Un pompier distingué à Québec

Yvon Daigle, un ancien pompier de la Ville de Québec, est décédé d’un cancer du poumon en 2010. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Depuis le décès de son père en 2010, Martin Daigle s’est engagé à honorer sa mémoire coûte que coûte.

C’est que Yvon Daigle a passé 29 ans de sa vie à éteindre des feux pour le Service de protection contre l’incendie de Québec. En janvier 1982, il a été au front pendant 54 heures pour combattre «l’enfer de glace», l’un des plus importants brasiers de l’histoire de la vieille capitale.

Sept bâtiments avaient été détruits et une cinquantaine de personnes avaient dû quitter leur logement dans le Vieux-Québec.

Sauver des vies en ce très froid mois de janvier lui aura coûté sa santé. L’inhalation de la fumée l’a intoxiqué, puis, il est tombé malade. Bronchites, asthme chronique et emphysème pulmonaire, entre autres, l’ont affecté jusqu’à sa retraite en 1991 et jusqu’à sa mort en 2010.

La cause du décès de M. Daigle est un cancer des poumons qui a officiellement été qualifié de maladie professionnelle.

Yvon Daigle était l'un des pompiers qui ont lutté jour et nuit pour éteindre «l'enfer de glace» dans le Vieux-Québec en 1982. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

« Mon père, il a toujours dit que c’était sa profession qui l’avait rendu malade. Je me bats pour ça, pour sa mémoire à lui», témoigne Martin Daigle.

Certes, s’il finit par avoir gain de cause, sa famille et lui pourraient toucher 300 000$ libre d’impôt. Il jure qu’il ne le fait pas pour des raisons financières.

«À l’époque, ils n’étaient pas équipés comme ils le sont aujourd’hui. Les normes n’étaient pas pareilles non plus. C’est injuste pour les autres. Ce n’est pas juste mon père, mais tous ses confrères et consœurs et les autres qui sont peut-être décédés avant 2018 aussi», explique-t-il.

Des millions distribués

Le Monument aux pompiers canadiens à Ottawa rend hommage à tous ceux qui ont péri dans l’exercice de leurs fonctions depuis 1848. (Martin Roy/Le Droit)

En date du 7 novembre, le ministère de la Sécurité publique du Canada estimait avoir versé environ 124 millions de dollars à 547 familles endeuillées depuis 2018-2019.

L’année dernière, Ottawa a déboursé 41,7 millions de dollars. En novembre, 19 millions de dollars étaient sortis des coffres de l’état pour ce programme.

En 2021, des fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique ont présenté une évaluation du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants dans laquelle ils concluaient que le programme répondait à un besoin et que son administration était somme toute adéquate.

Ils relevaient néanmoins que «les représentants de plusieurs organisations de premiers répondants ont fait part de leur déception quant au fait que les critères ne couvrent pas certains agents de la paix assermentés et les décès antérieurs au 1er avril 2018».

Aujourd’hui Martin Daigle ne baisse pas les bras. Il continue son long combat pour honorer son père, son héros. Il espère que sa pétition fera bouger Ottawa.

«C’est quelqu’un de charmant, d’exception et qui je pense, porte quelque chose de très louable et qui mérite qu’on s’y arrête, note la députée Caroline Desbiens. C’est pour ça que j’ai supporté sa pétition à la base et le questionnement est pertinent.»