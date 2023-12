Malgré des temps durs, Marie-Claude Bibeau reste «focalisée» sur ses priorités

«Ça va faire du bien de ralentir, ç'a été une année mouvementée», lance d’emblée la députée de Compton–Stanstead à l’occasion d’une entrevue de fin d’année.

Il est vrai que l’année a été mouvementée pour le Parti libéral du Canada (PLC). Selon Mme Bibeau, le gouvernement libéral a «avancé beaucoup sur des dossiers très, très importants», tout en affrontant un vent de face signée Pierre Poilievre et son Parti conservateur du Canada (PCC).

En date du 10 décembre, l’agrégateur de sondages 338Canada plaçait le PCC confortablement en territoire de gouvernement majoritaire si une élection devait se tenir à ce moment. Après en avoir obtenu 160 en 2021, le PLC n’obtiendrait qu’une soixantaine de sièges, relégué ainsi à un rôle d’opposition officielle.

«On est particulièrement unis et solidaires en ce moment. L’opposition qu’on a devant nous, c’est une opposition à la [Donald] Trump et ça ne me rentre pas dans la tête que le Canada puisse aller dans cette direction-là», tranche Marie-Claude Bibeau.

«Équité sociale»

Comme ministre du Revenu national, elle insiste particulièrement sur l’importance, pour le PLC, d’offrir des programmes sociaux garantissant une «équité sociale» entre les Canadiens. Or, l’une des principales récriminations de M. Polievre est que le PLC signe, année après année, des budgets déficitaires, notamment en raison d’investissements dans divers programmes sociaux.

Le chef conservateur Pierre Poilievre voit son parti voguer confortablement en tête des sondages. (Justin Tang/Archives La Presse Canadienne)

«L’atteinte de l’équilibre budgétaire à tout prix, ça veut dire qu’on sacrifierait plusieurs choses. Quels programmes, quelles prestations, quels services sacrifierait-on? Je ne veux même pas y penser», souligne-t-elle.

Avouant que le contexte actuel – l’inflation, notamment – ressemble à une «tempête» pour les citoyens, Mme Bibeau s’est montrée très claire : «ce n’est pas le gouvernement qui augmente les prix».

«C’est la guerre en Ukraine, qui vient augmenter le coût de l’énergie et le coût des aliments, entre autres. C’est la pandémie, après laquelle toute la chaîne d’approvisionnement a été complètement bousculée. C’est sûr la scène internationale qu’on voit ces bouleversements-là, ce n’est pas unique au Canada. On garde le cap, car [...] d’ici quelques mois ou un an, la situation devrait s’être stabilisée et on pense qu’à ce moment, les gens pourront apprécier le portrait global de nos mesures», affirme-t-elle.

«Mais, quand ta situation est précaire en ce moment, c’est sûr que les slogans, ça peut être accrocheur», dit-elle, faisant référence au terme Justinflation, popularisé par le chef du PCC et qui se veut une contraction entre le nom du premier ministre Justin Trudeau et le mot inflation.

Sur M. Trudeau, justement, plusieurs ont remis en question dernièrement son avenir comme chef du PLC. S’il a récemment lui-même assuré qu’il souhaitait rester en poste pour la prochaine campagne électorale, qui devrait se tenir en 2025, il pourra assurément compter sur le soutien de sa ministre du Revenu national.

«Au sein du caucus, on est très unis derrière M. Trudeau. Je sais qu’il est là pour les bonnes raisons», mentionne Mme Bibeau.

Justin Trudeau pourra compter sur l'appui de Mme Bibeau pour se présenter comme chef du PLC aux prochaines élections. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Programmes sociaux

Mais au-delà des sondages et des perceptions politiques, Marie-Caude Bibeau estime surtout être fière de certaines annonces faites par son gouvernement en région et au pays.

Elle évoque notamment les avancées dans le dossier de la réfection des deux manèges militaires de Sherbrooke comme étant quelque chose de particulièrement important pour elle.

«C’était l’un des mes engagements en 2015 et ç'a été un combat, pour faire un jeu de mots avec le dossier», illustre-t-elle. Rappelons qu’en mars, le gouvernement fédéral indiquait prévoir 250 M$ pour les deux manèges, alors que le contrat pour les travaux d’infrastructures des deux bâtiments a été donné tout récemment, en décembre 2023.

Elle nomme aussi l’annonce de la réforme de la Loi sur la marine marchande, qu’elle a réalisée à Ayer’s Cliff en octobre, comme source de fierté. Ce changement législatif, rappelons-le, permet à une municipalité qui le souhaite de restreindre par exemple les types d’activités nautiques, la vitesse ou la puissance des moteurs d’embarcations.

Marie-Claude Bibeau lors de l'annonce sur la circulation sur les lacs à Ayer's Cliff plus tôt cette année. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

En plus de ce travail comme députée estrienne, Marie-Claude Bibeau a été à la tête de deux ministères en 2023. Lors d’un remaniement ministériel tenu en juillet, elle a passé du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à celui du Revenu national. Elle déclarait alors à La Tribune que ce changement, qu’elle voyait comme «un honneur», lui avait quand même fait un pincement au coeur.

Cinq mois plus tard, elle juge que son objectif de rendre les Canadiens «fiers» de payer leurs impôts est toujours atteignable et que cela passe, selon elle, par la mise en place de programmes sociaux comme ceux annoncés dernièrement par le gouvernement libéral.

«Je reviens souvent à ça : l’allocation canadienne aux enfants. On a complètement fait une refonte de ce programme et, maintenant, il est versé aux familles de façon inversement proportionnelle au revenu», indique-t-elle.

«L’élargissement de la prestation dentaire aux aînés, poursuit-elle, c’est sûr que ce n’est pas une prestation pour l’épicerie, mais il y a plein de gens qui s’empêchent d’aller chez le dentiste, car ils doivent payer le loyer ou la nourriture. Cela peut causer des conséquences médicales au bout de la ligne.»

Marie-Claude Bibeau a aussi voulu défendre la fameuse «taxe carbone» de son gouvernement, qui se retrouve sous le feu nourri des critiques du PCC en ce moment.

«Au Québec, c’est quelque chose qu’on a depuis longtemps, la Bourse carbone. En ce moment, les conservateurs veulent en faire la question de l’urne, mais, en ce moment, le Canada est le troisième pays dans le monde où il y a le plus d’investissements étrangers. Ça, c’est parce qu’on a un prix sur la pollution et que les grands investisseurs regardent dans quels pays ils peuvent mettre de l’argent dans l’économie de demain», martèle-t-elle.

Les travaux de la Chambre des communes du Canada reprendront à la fin du mois de janvier 2024.