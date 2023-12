Logement, retraites et croissance économique seront les sujets brûlants de la rencontre des ministres des Finances

«Je suis sûre que nous discuterons du logement, qui est la priorité centrale de tant de Canadiens aujourd’hui», a-t-elle déclaré vendredi dans son discours d’ouverture prononcé dans une salle de l’Université de Toronto.

«Ça inclut la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour construire plus de logements plus rapidement, et comment nous pouvons travailler ensemble pour faire des choses comme sévir contre les locations à court terme.»

Cette rencontre fédérale−provinciale a lieu alors que le Canada continue de lutter contre une inflation et des taux d’intérêt élevés, qui pèsent sur l’économie et sur de nombreuses personnes qui gèrent leurs remboursements hypothécaires ou tentent d’accéder au marché immobilier.

Prix moyen d’une maison à de 646 134 $

Jeudi, l’Association canadienne de l’immeuble a rapporté que le prix moyen national réel d’une maison vendue en novembre était de 646 134 $, en hausse de 2 % par rapport au même mois de l’année dernière.

Simultanément, tous les niveaux de gouvernement sont confrontés à une pression croissante pour résoudre la crise du logement, en trouvant des moyens de construire plus de logements plus rapidement.

Cependant, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a déclaré vendredi que le taux annuel mensuel désaisonnalisé des mises en chantier en novembre s’élevait à 212 624 unités, en baisse par rapport à 272 264 en octobre.

Mais le logement ne sera pas le seul sujet de conversation, a indiqué Mme Freeland. «Nous discuterons également des pensions et de l’importance de travailler ensemble pour garantir que chaque Canadien puisse bénéficier d’une retraite sûre et digne», a-t-elle déclaré.

Les ministres avaient tenu une réunion spéciale le mois dernier pour discuter de la volonté de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, de quitter le Régime de pensions du Canada pour créer un régime propre à l’Alberta.

Mme Smith a fait avancer son projet en septembre, en publiant un rapport de Lifeworks qui a estimé que l’Alberta aurait droit à 334 milliards $, ou 53 %, du Régime de pensions du Canada (RPC), si elle mettait en place son propre régime.

D’autres économistes, y compris ceux de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, croient que la part de l’Alberta serait plus proche de son pourcentage de participants au RPC, soit environ 15 %.

Mme Freeland a depuis demandé à l’actuaire en chef de calculer ce qui serait dû à l’Alberta.

«Stabilité et sécurité»

Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, a déclaré à l’approche de la réunion de vendredi qu’il s’attendait à ce que Mme Freeland demande aux ministres leurs commentaires sur un éventuel retrait de l’Alberta. M. Bethlenfalvy avait précédemment demandé une réunion avec les ministres et Mme Freeland sur le sujet.

«Je pense qu’il est important que les Canadiens bénéficient de la stabilité et de la sécurité d’un régime de retraite en sachant qu’ils n’ont pas à s’en soucier, a-t-il déclaré. Je suis sûr que nous aurons des discussions très réfléchies et délibérées au nom de tous les Canadiens, y compris les Albertains qui ont de nombreuses préoccupations.»

Mais la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a minimisé la nécessité de régler ce problème immédiatement. «C’est un processus très long et ce n’est pas ce qui est pressant et urgent aujourd’hui», a-t-elle dit aux journalistes en arrivant à la rencontre vendredi.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, était également présent à Toronto vendredi. Il a déclaré qu’il prévoyait de fournir aux ministres une mise à jour sur les perspectives économiques du pays, mais qu’il parlerait également de la politique monétaire et de la productivité. Il a refusé de partager un aperçu de ses propos avec les médias.

Le discours de Mme Freeland indiquait qu’elle devait soulever certains des mêmes sujets que le gouverneur Macklem. «J’espère que nous aurons également l’occasion de discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour faire croître l’économie, que ce soit en supprimant les barrières au commerce intérieur, en améliorant la reconnaissance des titres de compétences étrangers et la mobilité de la main−d’œuvre à travers le pays pour remédier aux pénuries de main−d’œuvre», a-t-elle déclaré.