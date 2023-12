L’année de la ministre Andrée Laforest

Mercredi avait lieu dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale la signature de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, quelques jours après l’adoption à l’unanimité du projet de loi 39 modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et quelques mois après le lancement de la toute première Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire.

Et sur une note plus locale, on pourrait ajouter à cela le dossier du vérificateur général de Saguenay qui a été réglé en deux temps, trois mouvements.

Pendant les discours accompagnant la signature du partenariat, auxquels Le Quotidien a pu assister, le premier ministre François Legault a dit qu’«elle a confondu les sceptiques», le président de l’Union des municipalités du Québec a souligné «sa collaboration inestimable» et son «engagement continu envers les priorités municipales», tandis que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a noté son «écoute», et dit avoir «toujours senti depuis le début que tu voulais que ça fonctionne. Tu as mis le temps et l’énergie nécessaire pour que ça avance rondement».

L’heure était à la réjouissance au moment de signer la nouvelle entente de partenariat, mercredi, au Salon rouge de l’Assemblée nationale. La ministre Andrée Laforest et le premier ministre François Legault sont entourés du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire aux Affaires municipales, Éric Girard, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, du président de l’UMQ, Martin Damphousse, du président de la FQM, Jacques Demars, du maire de Québec, Bruno Marchand, et du ministre des Finances, Éric Girard. (Jacques Boissinot/The Canadian Press)

Pour l’occasion, les préfets Luc Simard (MRC de Maria-Chapdelaine), Yannick Baillargeon (MRC du Domaine-du-Roy) et Louis Ouellet (MRC de Lac-Saint-Jean-Est) avaient fait le chemin vers Québec, tout comme une partie de son équipe du bureau de comté. Il y avait également plusieurs maires, mairesses, représentants de villes et de municipalités et collègues de la CAQ, mais aussi la députée libérale Virginie Dufour, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Affaires municipales et d’Habitation, ce qui a touché la ministre.

Après la cérémonie, Mme Laforest a pris le temps de rencontrer Le Quotidien pour discuter des derniers mois, alors que tout semble bien aller pour elle malgré la tempête que traverse son parti.

«C’est vraiment gentil de le souligner, mais quand je suis arrivée en politique, je me suis fait une ligne directrice. Il faut absolument que je garde la tête haute. On m’a dit ‘’il va y avoir des tempêtes, du vent de face, prépare-toi’'. On dirait que j’étais enlignée pour me dire ‘’il faut que ça continue’', et en plus, j’ai eu la confiance de M. Legault pour rester aux Affaires municipales pour un deuxième mandat. Tout de suite, c’est là que j’ai dit ‘’ce que je n’ai pas eu le temps de terminer, il faut absolument que je réussisse’'.»

La ministre Andrée Laforest est heureuse d'avoir la confiance du premier ministre François Legault. (Émilie Nadeau/Cabinet du premier ministre)

Elle faisait notamment référence au projet de loi 39 et au pacte fiscal, qui est devenu une entente de partenariat, et qui était à la base signé jusqu’en décembre 2024. Mais pour elle, il était important de régler ce dossier rapidement en raison des enjeux liés aux changements climatiques, à l’itinérance et à la question du logement qui touchent les villes et municipalités du Québec.

En septembre, pensait-elle partir pour le congé des Fêtes avec une entente signée?

«Je voulais! Le dernier mois, les nuits étaient courtes, je pensais aux articles et aux amendements, c’était un feu roulant. Je me disais [qu’il ne fallait pas que] je manque la fenêtre de décembre. C’était un marathon. Je suis fatiguée un peu, mais je suis tellement contente. En plus de voir que mon équipe de comté était solide, que les projets dans la région n’ont pas été retardés», a-t-elle noté, ajoutant que cette entente «passe à l’histoire», notamment par l’ajout du point de croissance de la TVQ dans la loi, mesure qui donnera un milliard de dollars aux villes en 2030.

La plus appréciée

Est donc arrivé la semaine dernière le dévoilement des résultats du sondage de La Presse réalisé auprès des députés de l’Assemblée nationale, sondage dans lequel Mme Laforest a obtenu le titre de ministre la plus appréciée, à égalité avec le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

«J’étais vraiment touchée, vraiment, a dit la principale intéressée. Je travaille pour les citoyens, que tu sois dans l’opposition ou pas. C’était comme ça aussi avec Sylvain [Gaudreault] pendant quatre ans. Je voulais que les projets avancent.» — Andrée Laforest

Les prochaines semaines devraient être sous le signe du repos pour la ministre Laforest. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Et pourquoi pense-t-elle avoir été le choix de ses pairs, tous partis confondus?

«Honnêtement, je ne sais pas. J’ai une impatience et ce qui est dur pour moi en politique, c’est que le temps, c’est notre pire ennemi. Chaque semaine, si tu n’as pas une réussite... Chaque semaine, il y a un défi. La politique, c’est quatre ans, mais j’ai l’impression que c’est huit ans en quatre ans. La dernière année, ç'a brassé beaucoup. On nous avait avertis qu’il y aurait des tempêtes, que ce ne serait pas facile. On voit le front commun dehors, on est au bureau de comté et il y a des manifestations dehors. Ce ne serait pas logique et terre à terre de dire que ça va bien.» — La ministre Andrée Laforest

Mme Laforest rappelle qu’à la base, par ses expériences antérieures, elle n’a pas le profil d’une politicienne, elle n’a pas suivi de cours et elle n’a pas de baccalauréat en politique. Quoiqu’aujourd’hui, elle affirme «avoir un bac en Affaires municipales!», dit-elle en riant.

À ceux qui croyaient en un désaveu le fait que les ministères des Affaires municipales et de l’Habitation soient maintenant divisés, Mme Laforest y voit plutôt là une reconnaissance que les défis à venir étaient énormes. Outre les dossiers qu’elle a dû régler dans les derniers mois, elle a une pensée pour le projet de loi 31 en habitation de sa collègue France-Élaine Duranceau.

«Les deux, on se rejoint. J’avais énormément de boulot quand même. […] C’est gros l’entente. Tu dois aider Montréal, il faut aussi que tu aides Saint-Gédéon et Saint-David-de-Falardeau», rappelle la ministre.

Pour la prochaine session parlementaire, sans trop en dire, Mme Laforest parle notamment de projets de loi omnibus aux Affaires municipales. Mais en attendant, les prochaines semaines seront sous le signe du repos!