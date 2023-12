Greg Fergus s'excuse à nouveau, devant ses pairs

Prenant la parole en Chambre, vendredi matin, Greg Fergus a déclaré à ses collègues députés que son bureau mettait en place un «protocole de communication plus rigoureux». (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Greg Fergus affirme avoir commis une «grave erreur» en enregistrant une vidéo pour rendre hommage au chef intérimaire sortant des libéraux de l’Ontario. Le président de la Chambre portait alors l’habit officiel de ses fonctions et le bureau de la présidence était reconnaissable en arrière-plan dans la vidéo, diffusée lors du récent congrès à la direction du Parti libéral de l’Ontario.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a conclu dans un rapport publié jeudi qu’il devrait y avoir des lignes directrices plus claires pour les futurs présidents «en matière d’impartialité et de non-partisanerie».

Les députés bloquistes et conservateurs membres du comité ont demandé la démission de M. Fergus, mais les libéraux et les néo-démocrates, qui sont majoritaires, ont plutôt appuyé un appel lui demandant de s’excuser à nouveau et de rembourser «un montant adéquat» pour les ressources parlementaires utilisées pour tourner la vidéo.

Protocole plus rigoureux

Prenant la parole en Chambre, vendredi matin, M. Fergus a déclaré à ses collègues députés que son bureau mettait en place un «protocole de communication plus rigoureux».

Il a assuré les parlementaires qu’une telle situation ne se reproduirait plus et il leur a demandé de lui accorder «une deuxième chance».

«Aux députés qui s’opposent à cette deuxième chance, je dis que je peux comprendre votre point de vue, a-t-il dit. Et je vais travailler sans relâche pour regagner votre confiance.»

«Je sais que cette question a été une source de distraction à un moment de l’année où les agendas des députés sont bien remplis et notre programme législatif est chargé (...) J’assume l’entière responsabilité de mes gestes. Je m’engage à appliquer toutes les mesures recommandées dans le rapport du comité.»