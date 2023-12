Moment de vérité pour le président Fergus

Le député libéral de Hull-Aylmer et président de la Chambre des communes, Greg Fergus (Etienne Ranger)

Le libellé de la motion du leader conservateur à la Chambre des communes Andrew Scheer ne laisse aucune place à interprétation. «Que la Chambre décide qu’elle n’a plus confiance en son Président et ordonne que le poste soit réputé vacant», peut-on y lire.

«Les Canadiens méritent un Parlement dirigé par un président indépendant. Le Président Fergus a fait preuve d’une partisanerie flagrante. Chaque député peut voter lorsque le président est choisi. Chaque député devrait maintenant avoir son mot à dire sur la décision de continuer ou non», a déclaré M. Scheer, mercredi.

Greg Fergus a dit lundi matin qu’il démissionnerait s’il perdait la confiance de la Chambre. Cette motion devient donc le moment de vérité pour le président élu en octobre 2023.

M. Fergus a fait cet engagement devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes qui étudie sa participation au congrès du Parti libéral de l’Ontario il y a un peu plus d’une semaine.

Ce dernier a revêtu sa toge de président et a enregistré une vidéo dans son bureau pour honorer l’ancien chef par intérim du parti John Fraser. La vidéo, qu’il croyait pour un événement privé, a été diffusée au congrès du Parti libéral.

Depuis la parution de la vidéo, M. Fergus s’est excusé et a assuré aux Canadiens qu’il ne se placerait plus dans une position partisane de la sorte. Le président de la Chambre des communes est l’arbitre des travaux parlementaires. Bien qu’il soit le député libéral de Hull-Aylmer en Outaouais, M. Fergus ne peut être partial et ne peut être partisan.

«J’ai fait une erreur, je m’excuse. Je reconnais mon manque de jugement en filmant cette vidéo», a notamment déclaré M. Fergus en comité parlementaire.

Ce comité doit faire des recommandations à la chambre basse. Cela peut s’exprimer par une demande formelle de démission, des sanctions ou passer l’éponge. Le NPD, par exemple, a proposé mardi des sanctions pécuniaires à l’endroit du président Fergus.

Il se pourrait que les membres du comité ne soient pas unanimes au sujet des recommandations et qu’un rapport dissident soit présenté. La présidente du comité, la libérale Bardish Chagger, a dit mercredi que le rapport sera présenté «à la première heure» jeudi matin.

Les libéraux et le député néo-démocrate, par exemple, semblent davantage concilient à l’endroit de M. Fergus comparativement aux conservateurs et bloquistes qui demandent catégoriquement son départ.

«Il faut que l’arbitre ne retienne pas l’attention. Il faut qu’on soit en train de travailler sérieusement et faire nos travaux sérieusement. On ne peut pas endurer que le président soit une distraction», a déclaré en point de presse le leader bloquiste à la Chambre des communes, Alain Therrien.

«Quand un président de la Chambre voit deux partis majeurs ne plus avoir confiance en lui, la règle d’usage, c’est qu’il quitte.» — Alain Therrien, leader parlementaire du Bloc québécois

La poigne du président compromise

À la veille de cette journée mouvementée pour le président, l’autorité de ce dernier a été résolument compromise.

En pleine période de questions, mercredi, il aura fallu cinq tentatives au député libéral Yvan Baker pour formuler sa question au premier ministre au sujet de l’Ukraine. Les députés conservateurs n’ont cessé de l’interrompre et de le chahuter. Le président Fergus tentait tant bien que mal de les ramener à l’ordre, en vain. Les députés ignoraient les consignes de la présidence.

Pis encore, le Bloc québécois ne reconnait plus M. Fergus dans ses fonctions. Depuis mardi, M. Therrien ne s’adresse plus au président lorsqu’il fait une déclaration ou qu’il pose une question en Chambre, comme le prévoit la procédure parlementaire.

Selon nos informations, cette façon de faire semble faire consensus au sein des troupes bloquistes qui entendent imiter leur leader en chambre.

Et à la veille du vote au sujet de la motion, le Bloc québécois a déclaré qu’il souhaitait la tenue d’un vote secret pour déterminer le sort du président.

C’est qu’en tout, ce sont 149 des 338 députés qui sont prêts à voter en faveur du retrait du président, soit les députés du Bloc québécois et du Parti conservateur. Or, des députés libéraux ont murmuré dans les derniers jours leur indignation par rapport au comportement de M. Fergus.

«Il veut avoir une idée, vraiment, du nombre de personne qui ne croit plus en sa présidence? Nous, ce qu’on propose c’est un vote secret. S’il veut se lancer là-dedans, bienvenue dans le débat», de dire M. Therrien.

N’empêche, le Bloc et le Parti conservateur préfèreraient que M. Fergus démissionne par lui-même pour éviter toute cette procédure.

«Je pense qu’à 149 députés, il devrait quitter. C’est clair. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas encore quitté», a tranché M. Therrien.