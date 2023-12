McGill rejette la décision du gouvernement et n’écarte rien

La direction de l'Université McGill a fait savoir que cela pourrait la priver de 42 à 94 millions $ de revenus et qu’elle n’écarte rien, que ce soit l’ouverture d’une antenne dans une autre province ou une contestation judiciaire. (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

Aussitôt publiée jeudi matin, la décision de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a été dénoncée par l’université anglophone montréalaise.

La ministre exigera de McGill, Concordia et Bishop’s qu’à partir de 2025, 80 % des nouveaux inscrits dans un programme d’études en anglais atteignent à l’oral le niveau 5 à l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français au terme de leur premier cycle - et cela sous peine de sanctions, sauf pour Bishop’s qui a droit à des exceptions.

«Clairement impossible», dit McGill: «on ne peut pas embarquer avec des cibles inatteignables», a tranché le recteur Deep Saini, en conférence de presse jeudi après-midi.

La ministre confirme aussi que les droits de scolarité passeront de 9000 $ à 12 000 $, comme ce qui avait filtré dans La Presse, ce qui est tout de même moins que les 17 000 $ que voulait imposer la CAQ à l’origine. Pour les étudiants étrangers, la ministre reste ferme: 20 000 $ par an.

«C’est un désastre», a soutenu le premier vice-président aux études et à la vie étudiante, Fabrice Labeau.

Le mal est déjà fait: la baisse des demandes d’admission provenant d’ailleurs au pays est de 20 % et même après réduction de 17 000 $ à 12 000 $ par an, la facture demeure beaucoup plus élevée que dans les concurrentes du reste du Canada.

«Ces mesures sont catastrophiques», a renchéri le recteur.

Il a dit qu’il y a deux jours, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il voulait que McGill reste au Québec et qu’il aimait McGill.

«Je veux lui demander: que fait-il pour montrer son amour pour McGill concrètement?»

Collision prévisible

À l’origine, le 13 octobre, le gouvernement caquiste avait annoncé une augmentation presque du simple au double des droits de scolarité pour les étudiants non québécois, dans le but de freiner l’anglicisation de Montréal.

Le premier ministre arguait que les contribuables du Québec n’avaient pas à subventionner la formation d’étudiants d’ailleurs, «sachant qu’une majorité d’entre eux ne restent pas au Québec».

En outre, la CAQ voulait ainsi corriger le déséquilibre dans le financement des institutions de langue anglaise par rapport aux universités francophones.

Après un tollé, les universités anglophones ont formulé des propositions pour la francisation, mais «elles ne correspondent pas à nos attentes», a tranché Mme Déry dans sa lettre aux recteurs publiée jeudi dans le réseau X, anciennement Twitter.

De même, leur proposition sur une modulation des droits de scolarité selon les programmes et sur l’abrogation de la nouvelle tarification des étudiants étrangers «ne permet pas de répondre aux objectifs» de corriger le déséquilibre financier entre les universités anglophones et francophones, conclut la ministre.

McGill prétend pour sa part qu’on se trouve ainsi à prélever des sommes provenant de droits de scolarité étrangers dans deux universités anglophones sous-financées pour les redonner à 16 autres universités francophones sous-financées.

Francisation

De plus, McGill juge que le plan de francisation prescrit par le gouvernement pour tous les étudiants non résidants du Québec au premier cycle est irréalisable.

Il faudrait au minimum une session complète de cours de français pour y arriver et à ce compte, aucun étudiant ne va vouloir ajouter une session à son bac, plaident les dirigeants de McGill.

Eux suggèrent plutôt un programme de francisation qui vise à ce que 40 % des étudiants non francophones atteignent un niveau 6 en français à leur diplomation, soit le niveau intermédiaire selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.

Les échanges des dernières semaines n’ont pas permis d’en arriver à une solution négociée, mais McGill garde la porte ouverte, tout en contestant les prémisses du gouvernement.

«Sur quoi se basent ces décisions, sur quelles données?» a demandé M. Labeau.

«On reste ouvert, mais il faut que les négociations soient fondées sur des données», a conclu M. Saini.

Quand elle avait annoncé la position du gouvernement en octobre, Mme Déry avait justifié qu’«on met fin à une politique qui subventionnait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal».

Les nouveaux droits de scolarité que le gouvernement du Québec souhaite engranger seraient réinvestis dans le réseau universitaire francophone, pour accueillir davantage d’étudiants internationaux francophones.

Québec estimait à l’origine récupérer ainsi 100 millions $.