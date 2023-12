Le gouvernement Legault rejette les offres des universités anglophones

Dans une lettre transmise aux dirigeants de McGill, Concordia et Bishop’s, la ministre Pascale Déry soutient que leurs mesures ne permettraient pas de corriger le déséquilibre financier entre les établissements anglophones et francophones. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

Dans une lettre transmise aux dirigeants de McGill, Concordia et Bishop’s, la ministre Pascale Déry soutient que leurs mesures ne permettraient pas de corriger le déséquilibre financier entre les établissements anglophones et francophones.

Elle a donc confirmé jeudi que les droits de scolarité passeront de 9000 $ à 12 000 $, ce qui est tout de même moins que les 17 000 $ que voulait imposer la CAQ à l’origine.

Qui plus est, la ministre soutient que les mesures de francisation proposées par ces universités ne permettraient pas non plus d’assurer une meilleure intégration des étudiants anglophones.

Elle exigera donc qu’à partir de 2025, 80 % des nouveaux inscrits dans un programme d’études en anglais atteignent à l’oral le niveau 5 à l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français au terme de leur premier cycle.

La ministre a fait connaître sa réponse par l’entremise du réseau X, anciennement Twitter, et n’a pas jugé bon de tenir une conférence de presse pour annoncer sa décision, qui aura pourtant un impact sur les universités anglophones.