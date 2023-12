Greg Fergus peut rester président... pour l’instant!

C’était un coup de théâtre au Parlement, jeudi matin. À peine un vote qui repoussait notamment aux calendes grecques la motion de confiance à l’endroit du président de la Chambre adopté, le leader du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, se levait pour informer la Chambre que M. Fergus avait à nouveau participé à une activité partisane.

Intitulé «Cocktail militant», l’événement a eu lieu dans la semaine du 12 novembre dans la circonscription de Pontiac avec la députée libérale Sophie Chatel. M. Fergus, qui ne peut participer à des événements militants à titre de président de la Chambre des communes, a été élu sous la bannière libérale dans Hull-Aylmer.

«Ce n’est même pas la circonscription du président. C’est une circonscription voisine, c’était un cocktail pour des militants et des bénévoles, je veux pouvoir déposer ces documents», a déclaré M. Scheer, qui demandait à ses collègues de débattre d’une motion de confiance à l’égard du président.

Cette motion ne sera pas débattue et il n’y aura pas de vote avant le retour des députés au Parlement à la fin janvier, puisque des députés se sont opposés à ce que les documents soient déposés.

Justement, le Bloc québécois a assuré jeudi qu’il ne lâcherait pas le morceau dans cette affaire.

«Le président quand il va revenir en janvier, s’il ne démissionne pendant les vacances de Noël, va trouver que sa session au retour va être difficile. Un président ne peut présider une chambre et obtenir l’autorité nécessaire pour diriger des débats», a déclaré la whip du Bloc québécois, Claude DeBellefeuille.

Si on ne débat pas d’une motion de confiance aujourd’hui, ça veut dire qu’on reporte ce débat-là parce qu’en revenant, il va y en avoir une motion de confiance. — Claude DeBellefeuille, whip du Bloc québécois

Le Bloc compte notamment cesser de s’adresser à M. Fergus en Chambre avec le «M. Le président» que prévoit la procédure parlementaire lors des débats et de la période des questions.

Le leader du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer (Graham Hughes, La Presse canadienne/Graham Hughes, La Presse canadienne)

Quelques minutes plus tôt, jeudi matin, le comité qui était chargé de déterminer une «mesure corrective appropriée» envers le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, pour son apparition virtuelle à un événement partisan déposait un rapport fort attendu.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommande que M. Fergus rembourse «un montant adéquat» pour l’utilisation des ressources associées à sa fonction.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait déjà fait savoir qu’il préconisait une pénalité financière, avenue qui a visiblement plu aux libéraux siégeant au comité.

Depuis le début de cette affaire,le gouvernement a maintenu sa confiance en M. Fergus. Au comité de la procédure, les troupes de Justin Trudeau et de Jagmeet Singh comptent plus de membres que les conservateurs et bloquistes.

Dissidence

Les conservateurs et bloquistes, qui réclament la démission de M. Fergus, n’ont pas manqué d’exprimer leur dissidence dans le rapport présenté jeudi en Chambre.

«Pour réparer la déchirure dans le tissu de notre institution démocratique, le Président doit démissionner. Les recommandations proposées par la majorité Libéral-NPD du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre sont faibles et vides de sens», a signalé l’opposition officielle dans les pages du rapport.

Le Bloc québécois, qui a été la première formation politique aux Communes à demander que M. Fergus tire sa révérence, indique qu’il «ne voit pas comment l’instauration d’une pénalité financière pourra redonner à ses 32 députés l’assurance d’une impartialité, d’un discernement et d’un jugement sans failles».

Qui plus est, les bloquistes insistent sur le nombre d’élus qui ne soutiennent plus le président.

«Il est inconcevable que, malgré que deux partis de l’opposition représentant 149 députés aient retiré leur confiance au Président par la voix de leurs leaders respectifs (Bloc Québécois et Parti conservateur du Canada), celui-ci ait démontré une conviction inébranlée à l’effet qu’il puisse demeurer en poste et regagner la confiance de la Chambre.»

Fergus «a appris sa leçon»

La leader en Chambre des libéraux, Karina Gould, a réitéré devant les journalistes qu’elle considère que M. Fergus «a appris sa leçon». Elle a évoqué qu’il était nouveau dans ses fonctions, lui qui a succédé en octobre à Anthony Rota à la présidence de la Chambre.

«Nous n’avons pas le sentiment que c’est une offense (nécessitant une démission)», a-t-elle dit aux journalistes. Elle a promis que le gouvernement aurait une position plus élaborée une fois que ce dernier aura pris connaissance du rapport.

Outre la recommandation de sanction pécuniaire, la majorité de membres du comité a recommandé «que l’administration de la Chambre soit chargée de préparer, dans le cadre du cahier de breffage, des lignes directrices pour tout futur président de la Chambre qui présente des limites claires en matière d’impartialité et de non-partisanerie».

On souhaite aussi que M. Fergus présente de nouvelles excuses «indiquant clairement que le tournage de la vidéo dans son bureau et dans ses vêtements était inapproprié, qu’il regrette la situation et qu’il donne un aperçu clair de ce que lui et son bureau feront pour s’assurer que cela ne se reproduise pas».

Plus de détails à venir...