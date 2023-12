«Très déçu», «cadeau de Dieu»: les libéraux divisés sur la demande d’un cessez-le-feu

La députée torontoise et présidente du Groupe d’amitié parlementaire Canada−Palestine, Salma Zahid, a salué «une première étape». (Sean Kilpatrick/Archives La Presse Canadienne)

«C’est un cadeau de Dieu» qui contribuera à «arrêter la tuerie», a résumé le député de Laval—Les Îles, Fayçal El−Khoury, à son arrivée à la réunion hebdomadaire du caucus libéral.

M. El−Khoury, qui est d’origine libanaise, a raconté que pour avoir vécu la guerre et vu des «des cousins massacrés, des maisons brûlées», il appuie «à 100 %» toute décision qui permet de baisser la température et protéger la vie humaine.

Également dans le camp de ceux qui sont «reconnaissants», la députée torontoise et présidente du Groupe d’amitié parlementaire Canada−Palestine, Salma Zahid, a salué «une première étape».

«La crise humanitaire à Gaza s’est aggravée, a-t-elle dit. Près de deux millions de personnes sont déplacées. Nous avons vu plus de 18 000 civils innocents être tués, dont 70 % sont des enfants et des femmes. En tant que mère, cela a été très difficile pour moi ces deux derniers mois de voir toutes ces photos.»

«Très déçu»

Mais c’était très loin d’être l’harmonie entre les élus. Le député montréalais Anthony Housefather, qui est de confession juive, s’est dit «très déçu» du vote aux Nations unies, au point où il a refusé à plusieurs reprises de dire s’il envisage de démissionner du caucus libéral.

«Je suis député et je vais continuer d’être député de Mont−Royal», a-t-il déclaré, ajoutant plus tard qu’il continuera de se battre pour «les valeurs libérales», mais qu’il doit d’abord réfléchir à bien d’autres choses qu’à sa place dans le caucus.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, également juive, a affirmé que le vote du Canada à l’ONU est cohérent avec l’idée qu’«un cessez−le−feu ne pourrait être (que) d’un côté» et que cela implique qu’il soit respecté par le Hamas.

Quant à l’ambiance au caucus, elle est «très forte», bien qu’il y ait «des conversations difficiles», a-t-elle dit. «Écoutez, nous sommes un caucus diversifié, nous représentons la diversité au Canada, nous sommes le seul caucus qui représente véritablement tous les aspects de la société canadienne.»

«On est un pays souverain»

Questionné à savoir si le Canada court des risques en ayant voté différemment des États−Unis à l’ONU, le lieutenant politique de Justin Trudeau pour le Québec, Pablo Rodriguez, a répondu du tac au tac : «Le Canada est un pays souverain. Il peut prendre sa propre décision.»

M. Rodriguez a applaudi l’appui à un cessez−le−feu alors que «des milliers de personnes» meurent à Gaza et a appelé à travailler sur une solution à deux États où Israéliens et Palestiniens peuvent vivre côte à côte et en paix.

Et au chapitre des affaires, le ministre de l’Industrie, François−Philippe Champagne, a dit qu’il «ne pense pas que les gens mélangent les positions qui peuvent être prises diplomatiques par rapport aux investissements».

M. Champagne a expliqué que chaque pays prend des décisions en ligne avec ses valeurs et le rôle qu’il peut jouer dans le conflit. Dans l’ensemble, a-t-il dit, «tout le monde doit militer pour la paix».