Legault prévoit un retour à l’école lundi, FSE et FAE en doutent

Le premier ministre du Québec, François Legault, et son ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, vendredi dernier. (Jacques Boissinot/Archives La Presse Canadienne)

François Legault a pris quelques instants pour s’adresser aux journalistes parlementaires, mercredi matin, alors que le premier ministre tient à Québec sa dernière réunion du Conseil des ministres en personne de l’année.

«Ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, comment on peut ajouter des gens dans les classes. Ça va très bien et moi, j’ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l’école dès lundi qui vient», a déclaré M. Legault, à la descente de son véhicule de fonction.

Présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des négociations, Sonia LeBel a pour sa part qualifié de «tout à fait réaliste» de s’entendre avec les enseignants d’ici la fin de la semaine.

«Des avancées très importantes ont été faites. [...] Mais il y a encore des choses à discuter, il y a du travail à faire, c’est vrai, et les négociations se poursuivent de façon très intense. La remarque du PM était dans l’espoir qu’on puisse y arriver», a commenté Mme LeBel.

Réplique cinglante

Sur sa page Facebook, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) n’a pas tardé à réagir.

Environ 40 % des enseignants du Québec, soit quelque 66 000, sont syndiqués à la FAE et sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre.

«Contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. Il nous promet de l’ouverture pour ensuite refermer la porte aussitôt. La stratégie du gouvernement est clairement de diviser le mouvement et d’épuiser les profs», écrit la FAE.

«Ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault. Restez debout, droits, fiers et solidaires.»

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), qui représente 95 000 enseignants, est en grève encore mercredi et jeudi, puis ses membres retourneront au travail vendredi. Mais la FSE, affiliée à la CSQ, qui est membre du front commun, n’a toujours pas d’entente non plus.

Le commentaire de la présidente de la FSE, Josée Scalabrini, en dit long: «je ne sais pas ce que le premier ministre sait que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que madame LeBel sait que moi, je ne sais pas. Mais même s’il y a des signes positifs que la négociation s’amorce rapidement, hier il manquait encore des mandats et on était des deux côtés de façon exploratoire sur les grands besoins. Est−ce qu’on est sur le point de régler? Pas à ma connaissance à moi.»

«Une négociation sur des éléments aussi délicats, ça ne se fait pas en 48 heures là, même très difficile dans une semaine», a ajouté Mme Scalabrini.

Un retour en classe, qui suppose donc une entente d’ici lundi, est−il réaliste? «Le travail à faire est tellement grand dans les prochaines heures que pour nous, pour la Fédération des syndicats de l’enseignement, je ne pourrais pas dire que je trouve réaliste de dire qu’on aurait une entente pour lundi matin», a tranché Mme Scalabrini.

M. Legault prédit tout de même que tout ce monde sera de retour en classe «dès lundi», le 18 décembre, pour une dernière semaine de cours avant le congé des Fêtes.