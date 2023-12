Legault prévoit un retour à l’école lundi, la FAE en doute

François Legault a pris quelques instants pour s’adresser aux journalistes parlementaires, mercredi matin, alors que le premier ministre tient à Québec sa dernière réunion du Conseil des ministres en personne de l’année.

«Ça va bien, très bien, les négociations avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, comment on peut ajouter des gens dans les classes. Ça va très bien et moi, j’ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l’école dès lundi qui vient», a déclaré M. Legault, à la descente de son véhicule de fonction.

Réplique cinglante

Sur sa page Facebook, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) n’a pas tardé à réagir.

Environ 40 % des enseignants du Québec, soit quelque 66 000, sont syndiqués à la FAE et sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre.

«Contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. Il nous promet de l’ouverture pour ensuite refermer la porte aussitôt. La stratégie du gouvernement est clairement de diviser le mouvement et d’épuiser les profs», écrit la FAE.

«Ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault. Restez debout, droits, fiers et solidaires.»

Les 60 autres %, autour de 87 000 profs, sont membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). La CSQ fait partie du Front commun syndical qui poursuit en ce moment une grève d’une semaine, du 8 au 14 décembre, donc jusqu’à jeudi.

M. Legault prédit donc que tout ce monde sera de retour en classe «dès lundi», le 18 décembre, pour une dernière semaine de cours avant le congé des Fêtes.

La santé pas avant janvier

Quant aux négociations avec les travailleurs du système public de santé, M. Legault se montre beaucoup moins positif.

«Pour ce qui est de la santé, c’est très, très difficile, les négociations», a-t-il poursuivi, avec le changement de ton approprié.

«Il n’y a à peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va aller plutôt en janvier», a affirmé le chef du gouvernement, avant de reprendre le pas pour entrer à son bureau de la colline Parlementaire.

Les membres de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) sont aussi en grève de quatre jours de puis lundi. La FIQ représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du secteur public.

Plusieurs autres travailleurs du secteur de la santé sont syndiqués avec l’un ou l’autre des syndicats réunis au sein du Front commun, qui rassemble la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Le Front commun représente 420 000 travailleurs et travailleuses des secteurs public et parapublic actuellement en négociation avec le gouvernement, ce qui donne avec la FAE et la FIQ plus de 560 000 employés de l’État en grève depuis lundi.