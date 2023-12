Les conservateurs font du prix du carbone un «bouc émissaire», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une entrevue au Cabinet du Premier ministre et du Conseil privé à Ottawa, le lundi 11 décembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Cependant, le message des conservateurs sur la tarification du carbone a été efficace, admet M. Trudeau, même s’il n’aborde pas que si le prix du carbone disparaît, il en sera de même pour les chèques de remise sur lesquels, selon lui, les Canadiens comptent désormais.

«Les politiciens conservateurs ont réussi à faire du prix de la pollution un bouc émissaire comme étant la raison pour laquelle tout est cher en ce moment», a déclaré M. Trudeau dans une entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a précisé plus tôt cette année que la tarification du carbone n’était responsable que d’un vingtième environ de l’inflation cette année, alors que le taux d’inflation oscille autour de 3 %.

En 2022, lorsque l’inflation était plus de deux fois supérieure, l’impact de cette politique aurait été d’environ un cinquantième.

La tarification du carbone s’applique directement au coût des carburants, mais elle peut également être intégrée au coût des biens, tels que les aliments, dans la mesure où les producteurs et les détaillants de carburant répercutent les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le chef conservateur Pierre Poilievre organise depuis des mois des rassemblements partout au Canada, affirmant que la suppression du prix du carbone rendrait des biens, comme la nourriture, à nouveau abordables.

Toutefois, la réalité est que des facteurs mondiaux tels que les chaînes d’approvisionnement et l’instabilité géopolitique ont eu un impact plus important, a affirmé M. Trudeau, lundi.

Ces problèmes ne disparaîtraient pas si un gouvernement canadien supprimait la tarification du carbone.

M. Trudeau a déclaré que le fait que les conservateurs tentent de dire que la seule chose qui fait du mal aux Canadiens en ce moment est que nous avons un prix sur la pollution «ne nous mène pas dans la direction que tout le monde veut prendre et que l’économie doit prendre.»

Controverse dans les Maritimes

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une entrevue au Cabinet du Premier ministre et du Conseil privé à Ottawa, le lundi 11 décembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le prix national du carbone au Canada approche de son cinquième anniversaire.

Il est plus controversé que jamais grâce à la campagne incessante menée contre ce projet par les conservateurs.

La propre décision du gouvernement de supprimer temporairement le prix du mazout domestique a également contribué à cette situation, ce que beaucoup ont considéré comme un stratagème politique cynique en réaction aux résultats des sondages dans les provinces de l’Atlantique, où le plus grand pourcentage de ménages utilisent du mazout.

Les libéraux ont insisté sur le fait que cette décision visait à rendre la politique plus efficace pour les utilisateurs de mazout et qu’il ne s’agissait pas de politique.

Cet argument a toutefois été ébranlé lorsque la députée de Terre-Neuve-et-Labrador et ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a déclaré que les provinces des Prairies pourraient avoir plus de succès dans leurs pressions en faveur de leurs électeurs si elles élisent davantage de libéraux.

La décision de créer cette exemption a déclenché une avalanche de critiques. Les libéraux ont été accusés de favoritisme régional et les demandes se multiplient chaque jour pour que le gouvernement crée davantage d’exclusions.

Un projet de loi d’initiative parlementaire conservatrice visant à exempter du prix du carbone le propane et le gaz naturel utilisés pour sécher les céréales et chauffer les bâtiments agricoles a fait son chemin au Sénat.

Une version amendée du projet de loi, qui s’appliquerait uniquement au séchage des céréales, pourrait être adoptée à la Chambre haute cette semaine. Si la Chambre des communes approuve les modifications apportées au Sénat, le projet de loi deviendra loi. Dans le cas contraire, le projet de loi retourne au Sénat.

Entre-temps, la semaine dernière, les Chefs de l’Ontario (Chiefs of Ontario), qui représentent des Premières Nations de la province, ont déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

Ils demandent au tribunal d’ordonner au gouvernement de négocier un nouveau plan avec les Premières Nations de l’Ontario, arguant que les rabais offerts dans le cadre de la tarification du carbone les excluent. Pour obtenir un rabais, les gens doivent déclarer leurs impôts sur le revenu. Les gens qui travaillent dans les réserves autochtones ne le font pas.

Le 10 décembre, le nouveau premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, a déclaré qu’il souhaitait que son territoire soit totalement exempté.

M. Simpson a dit à CBC News que si les coûts élevés poussaient réellement les gens à trouver des alternatives plus écologiques, ils auraient choisi des carburants alternatifs sur son territoire il y a des années. Le prix du carburant est élevé et il a déclaré que les alternatives ne sont pas faciles d’accès pour ses résidents.

Pas de nouvelles exclusions, maintient Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une entrevue au Cabinet du Premier ministre et du Conseil privé à Ottawa, le lundi 11 décembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Les conservateurs, qui font campagne contre la tarification du carbone depuis des années, se sont précipités sur les récents développements et ont ajouté encore plus de tonus à leurs arguments.

M. Poilievre a organisé des dizaines de rassemblements «hache dans la taxe» à travers le Canada depuis l’été et a tenté la semaine dernière d’utiliser des tactiques de blocage politique pour forcer le vote 24 heures sur 24 dans le but de convaincre les libéraux de céder et de mettre fin au prix du carbone.

Ils ont également déposé, sans succès, une motion appelant à la suppression du prix du carbone pour «les familles, les agriculteurs et les Premières Nations».

Lundi, le député conservateur Bob Zimmer a demandé un débat d’urgence sur la nécessité d’éliminer totalement le prix du carbone. Il ne l’a pas obtenu.

Certains experts ont suggéré que la politique de tarification du carbone s’effondre, mais M. Trudeau a catégoriquement nié cette affirmation.

«Cela ne va absolument pas s’effondrer et il n’y aura plus d’exclusions», a-t-il soutenu lundi.

Il a ouvert la porte à la négociation de quelque chose qui répondrait mieux aux besoins des communautés vivant dans des circonstances uniques, mais sans les exempter de la politique.

«Nous allons continuer à travailler avec (les Premières Nations), nous allons continuer à travailler avec les territoires du Nord où nous comprenons que le cadre est différent», a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a été interrogé, il n’a pas fourni davantage de précisions sur ce que cela signifiait.

Les libéraux ont longtemps eu du mal à expliquer clairement comment fonctionne la tarification du carbone, et pourquoi et comment les gens obtiennent une remise.

Ces rabais, qui varient de 240 $ à 386 $ tous les trois mois dans la plupart des provinces, sont censés couvrir le prix du carbone, mais maintiennent en place un incitatif qui permettrait aux gens d’économiser davantage en utilisant moins de carburant.

Moins vous achetez de carburant, moins vous payez de prix sur le carbone, mais les remises restent en vigueur au même niveau.

Le directeur parlementaire du budget a déclaré qu’environ huit ménages sur dix reçoivent davantage de la remise que ce qu’ils paient en tarification du carbone, en grande partie parce que les petites entreprises paient une partie importante du prix du carbone, mais en récupèrent moins d’un dixième.

M. Trudeau a déclaré qu’il pense que les gens comprennent maintenant que les réductions «disparaîtraient si nous n’avions pas de prix sur la pollution».