Duhaime veut séduire les anciens adéquistes déçus

Ancien conseiller du chef de l’Action démocratique du Québec (ADQ), Mario Dumont, M. Duhaime a souvent affirmé être un caquiste déçu. Ce qu’il appelle un «caqcu», contraction de CAQ et cocu.

En 2012, alors que M. Dumont n’était plus chef, l’ADQ a été avalée par le nouveau parti fondé par l’ancien péquiste François Legault, la Coalition avenir Québec (CAQ), aujourd’hui au pouvoir depuis cinq ans.

Cet automne, la CAQ dégringole sans arrêt dans les intentions de vote. Le parti qui en profite le plus s’avère le Parti québécois (PQ), qui mène les sondages malgré le fait que le PQ n’aille que quatre députés sur 125 à l’Assemblée nationale.

«C’était souvent des souverainistes et anciens péquistes qui avaient suivi François Legault, qui avaient quitté le Parti québécois pour aller à la CAQ. Là, déçus de la CAQ, ils retournent dans leurs vieilles pantoufles du Parti québécois», a analysé M. Duhaime, lundi, en point de presse pour tracer le bilan de la session parlementaire.

Revenir avec son ex

Le Parti conservateur du Québec (PCQ), malgré près de 13 % des votes exprimés en sa faveur aux élections générales de l’an dernier, ne compte aucun élu au parlement de Québec.

Le PCQ ne fait toutefois pas le plein d’intentions de vote pendant que les électeurs désertent le camp caquiste, à la vue des sondages.

«On a rarement vu un gouvernement dégringoler aussi vite et de façon aussi importante», a affirmé M. Duhaime.

«Quand les gens quittent leur nouvelle formation politique, à court terme, ils retournent dans leur ancienne. Le calcul qu’on fait au Parti conservateur du Québec, c’est que ces gens-là vont se rappeler dans quelques mois pourquoi ils avaient quitté le Parti québécois il y a quelques années et là, ils vont se chercher une nouvelle place.» — Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Le chef conservateur compare la situation à quelqu’un qui vient de rompre sa nouvelle relation et qui retourne avec son ancienne flamme.

«C’est bien rare que ça fonctionne avec ton ex. Tu te rappelles pourquoi tu l’as laissé la fois d’avant. J’ai confiance qu’ils vont se chercher un nouveau partenaire, ce ne sera pas très long», a-t-il illustré.

Comme l’ADQ de Dumont

Mais plus que des péquistes sur le rebond, les conservateurs souhaitent plaire à «l’aile adéquiste de la CAQ», que M. Duhaime reconnaît espérer remplacer.

«Le discours conservateur plaît beaucoup aux anciens adéquistes. Et il y a encore d’anciens adéquistes au sein de la CAQ. Il y a d’anciens péquistes et ils retournent de plus en plus au Parti québécois. Notre message va probablement attirer davantage ceux qui ont cru à l’ADQ de Mario Dumont, à une certaine époque. Si vous regardez notre programme, plusieurs éléments se recoupent», fait valoir le chef du PCQ.

Selon M. Duhaime, la CAQ a fait campagne à droite pour ensuite gouverner à gauche, dès 2018.

«La CAQ a été un mirage. On s’est fait avoir! Il est temps de revenir à une force politique de centre droit et cette force-là, c’est le Parti conservateur du Québec.» — Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

M. Duhaime et le PCQ veulent ainsi devenir «ce que la CAQ a fait croire qu’elle serait», a-t-il résumé.

«La CAQ a dit ce qu’on voulait entendre quand on était à l’ADQ et qu’elle voulait qu’on fusionne. Ce qu’elle n’a vraiment pas livré quand elle est arrivée au pouvoir. Elle a gouverné comme le Parti québécois plutôt que comme l’ADQ. C’est ça le drame actuel», conclut le chef conservateur québécois.