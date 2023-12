Guerre à Gaza: la ministre Joly rencontre ses homologues du Moyen-Orient

Le premier ministre Justin Trudeau s’est également joint aux pourparlers, organisés pour voir comment des pays comme le Canada peuvent contribuer aux efforts visant à assurer la paix pour les Palestiniens et les Israéliens, après que les militants du Hamas ont lancé un déchaînement meurtrier en Israël le 7 octobre.

La délégation, nommée Sommet extraordinaire arabo−islamique, comprend normalement la Jordanie, mais le cabinet de la ministre Joly a affirmé que son ministre devait s’occuper d’un autre dossier.

Le groupe ne consiste pas en un projet de paix commun avec Israël et affirme que ses dirigeants visent à parler au nom des peuples arabes et musulmans après le bombardement israélien de Gaza en réponse à l’attaque du Hamas.

Il s’agit de la première visite du ministre saoudien des Affaires étrangères au Canada depuis un refroidissement diplomatique sur les questions de droits de la personne en 2018, lorsque Riyad a rappelé son ambassadeur d’Ottawa et expulsé l’envoyé du Canada.

Le cabinet de Mme Joly a déclaré que les ministres devaient discuter des voies politiques menant à une paix globale et durable, en mettant l’accent sur «l’autodétermination, les droits de la personne et la sécurité» pour les Palestiniens et les Israéliens.

Ils discuteront également de la nécessité d’autoriser davantage d’aide humanitaire sur le territoire palestinien.

La délégation est à Ottawa après s’être rendue à Washington. Le groupe s’est jusqu’à présent concentré sur les cinq membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) et sur le détenteur de la présidence de l’Union européenne, l’Espagne.

Le groupe de ministres s’était déjà rendu dans les capitales de la Chine, de la France, de la Russie, du Royaume−Uni et des États−Unis, ainsi que de l’Espagne.

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu qu’Israël avait le droit de se défendre, tout en affirmant que des actes tels que «le meurtre de femmes, d’enfants et de bébés» à Gaza sapaient la possibilité d’une solution à deux États, dans lesquels Israéliens et Palestiniens pourraient vivre en paix les uns à côté des autres.

Cela ferait suite à un plan de 1993 connu sous le nom des accords d’Oslo, approuvé par Israël et l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie, mais pas Gaza. Le Hamas n’a pas soutenu l’accord.

Le gouvernement canadien affirme que le Hamas doit libérer ses otages et que tous les étrangers doivent être autorisés à quitter la bande de Gaza, bien qu’Affaires mondiales Canada a cessé de publier le nombre de Canadiens qui, selon l’organisation, se trouvent toujours dans le territoire assiégé.

Environ 240 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque du Hamas contre Israël, et il est estimé que les militants détiennent toujours plus de 130 personnes, dont une Canadienne.

Israël et le Hamas ont négocié la libération de 110 otages capturés en Israël en échange de prisonniers palestiniens, au cours d’une trêve d’une semaine. Les deux camps se rejettent la responsabilité de la reprise des hostilités.

Pas encore de cessez−le−feu

Le comité ministériel en visite au Canada a souligné la nécessité de mettre un terme immédiat à «l’escalade militaire» à Gaza et de faire avancer le processus politique dans le but d’une paix durable.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que Gaza était à «un point de rupture», et que le système de soutien humanitaire risquait de s’effondrer totalement.

M. Guterres a utilisé cette semaine un rare pouvoir pour appeler à un cessez−le−feu, une décision à laquelle les États−Unis ont opposé leur veto au Conseil de sécurité. Israël a fait valoir qu’un cessez−le−feu immédiat ne ferait qu’aider le Hamas à se préparer à des attaques plus violentes, et affirme que sa priorité est de supprimer la capacité du groupe à infliger une violence importante contre les Israéliens.

L’Associated Press a rapporté samedi que des avions de guerre israéliens frappaient des parties de la bande de Gaza qui comprennent certaines des parcelles de terre de plus en plus petites où les responsables israéliens ont demandé aux Palestiniens d’évacuer, dans le sud du territoire. Les Palestiniens se sont donc réfugiés sur une étroite bande côtière désertique.

Mme Joly a affirmé que des négociations entre Israël et le Hamas étaient nécessaires pour mettre fin au conflit, même si le Canada n’a pas suivi certains pays européens en appelant à un cessez−le−feu immédiat.

L’Autorité palestinienne est l’organisme internationalement reconnu qui parle au nom des Palestiniens, y compris dans les négociations visant à une solution à deux États. Le groupe contrôle la Cisjordanie, mais pas Gaza, qui est sous le contrôle du Hamas depuis 2007.

Le Canada n’a aucune relation avec le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste depuis 2002, et ne peut donc pas négocier avec ce groupe.

En mai, le Canada et l’Arabie saoudite ont convenu de rétablir leurs ambassadeurs dans leurs capitales respectives, après une dispute en 2018 déclenchée par la condamnation virulente du Canada du bilan du royaume en matière de droits de la personne.

Cette année−là, le Canada a demandé à l’Arabie saoudite de libérer des militants pour les droits des femmes et la démocratie détenus. Riyad a répondu en rappelant son ambassadeur et en gelant les nouveaux échanges commerciaux avec le Canada.