Les oppositions souhaitent que le gouvernement de la CAQ aille mieux

«On ne peut pas continuer pendant les trois prochaines années comme on l’a fait dans les trois derniers mois. Ce n’est pas bon pour le Québec», a déclaré le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, à l’occasion de son bilan de session dressé vendredi matin.

Le chef péquiste souhaite «que le gouvernement redresse la situation, se ressaisisse, et on est prêts à collaborer. Parce que trois ans de gouvernance dans un contexte où, clairement, nos politiques publiques, en ce moment, ne donnent pas les résultats escomptés, ça peut être long puis ce n’est pas dans l’intérêt du Québec».

Dans la foulée, M. St-Pierre Plamondon réclame pour une énième fois que François Legault procède un remaniement ministériel dans les prochaines semaines.

«Si l’élection était dans six mois, on serait dans un autre univers. Mais le bien du Québec exige une meilleure performance que ce qu’on a vu dans les deux, trois derniers mois. On en est conscients. Donc, il n’y a pas que la partisanerie puis la contradiction entre les partis politiques à l’Assemblée nationale, il y a aussi l’intérêt du Québec», a-t-il affirmé.

Ça prend une boussole, dit QS

Le chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, se montre d’accord avec son vis-à-vis péquiste.

«On est pognés avec la CAQ pour trois ans encore. Ça fait que j’espère que François Legault va retrouver le sens des priorités», a indiqué le meneur solidaire.

«J’espère que la prochaine fois qu’un ministre va venir lui demander des millions pour des millionnaires, il va se rappeler du scandale des Kings de Los Angeles puis il va dire: Wo! Minute papillon, là! Ce n’est pas ça que les Québécois veulent. Ça fait que, oui, je suis d’accord avec mon collègue de la troisième opposition. J’espère que le premier ministre va retrouver sa boussole», a dit M. Nadeau-Dubois.

Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

À la blague, plus tard en chambre, M. Legault a justement souhaité avoir une boussole en cadeau du père Noël.

M. Nadeau-Dubois souligne toutefois que ce ne sont pas les mauvais sondages qui doivent guider le premier ministre dans la redécouverte de ses repères, mais bien les besoins réels et les problèmes concrets des Québécois.

Question de capacité, croit le PLQ

Pour sa part, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, doute de la capacité même du premier ministre Legault de redresser la barre de son gouvernement.

«Nommez-moi un seul dossier qui va mieux aujourd’hui que par rapport à il y a cinq ans», questionne M. Tanguay.

«Je ne suis pas sûr que c’est une question de volonté, c’est une question de capacité. Est-ce que François Legault a la capacité d’écouter le monde, d’écouter le monde qui sont dans la rue, qui font la grève, puis de dire : Ah! je vous ai écouté, je vous ai compris, je vais agir en conséquence? Ce n’est pas une question de vouloir, je pense, rendu là, c’est une question de capacité», a conclu le chef intérimaire libéral.