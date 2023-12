Legault maintient qu’il va se représenter en 2026

Dressant son bilan de session vendredi midi, à l’Assemblée nationale, le premier ministre du Québec a réitéré vouloir solliciter un troisième mandat lors des prochaines élections générales québécoises, à l’automne 2026.

M. Legault n’a pas nié que les derniers mois ont été ardus pour son gouvernement.

«Beaucoup de controverses» sont survenues cet automne, a-t-il reconnu, sans en faire l’énumération.

Mais on peut penser à la défaite dans Jean-Talon, la volte-face dans le dossier du troisième lien, les tiraillements pour le tramway de Québec dorénavant entre les mains de la Caisse dépôt, les milliards de dollars d’argent public investi dans la venue de l’usine de NorthVolt, la subvention de 5 à 7 millions $ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec en octobre 2024.

«Sur les grands dossiers, je suis fier de ce qu’on a réussi à faire», a déclaré M. Legault.

«On a relancé des grands projets, oui, ça inclut des barrages [hydroélectriques]. Je trouve ça emballant», a-t-il poursuivi.

«Je trouve ça assez emballant pour dire que oui, j’ai toujours envie d’être là dans un troisième mandat.» — François Legault, premier ministre du Québec

Il ne met d’ailleurs plus de condition à son retour comme candidat dans trois ans.

L’an dernier, il ajoutait que si les Québécois voulaient encore de lui et si sa santé le lui permettait, il serait de retour.

Il est encore plus affirmatif aujourd’hui et atteste qu’il demandera un troisième mandat pour diriger le Québec dans trois ans.

Pour son bilan de session, le premier ministre était accompagné quatre de ses ministres : la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable des négociations avec les employés du secteur public, Sonia LeBel, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et du leader parlementaire et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Le premier ministre du Québec, François Legault, prend la parole lors d'une conférence de presse marquant la fin de la session d'automne, le vendredi 8 décembre 2023, à l'Assemblée législative de Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Les sujets chauds de la fin de session sont le bâillon imposé pour accélérer l’adoption de la réforme de la santé et les négociations avec les syndicats d’enseignants et d’infirmières.

Le ministre de la Santé a pour sa part assuré qu’il terminera son mandat jusqu’en 2026.

M. Dubé dit en avoir «pris l’engagement récemment. On a travaillé trop fort à préparer le projet de loi 15 [sur la réforme en santé]. Je suis très excité, le lendemain que le projet de loi est passé, on passe à autre chose et on va de l’avant».

Quant au premier ministre, il demande aux citoyens de le juger sur les résultats en 2026. Particulièrement aux parents des enfants qui ne vont pas à l’école à cause de la grève actuelle.

«On a trois ans devant nous autres. On a absolument besoin de la flexibilité dans les conventions collectives et des projets de loi 15 et 23 pour être capable d’enfin faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps pour donner des meilleurs services» publics.

Le fait que M. Legault soit aujourd’hui encore plus clair sur son avenir tient du fait que certains membres de son caucus de députés le lui ont demandé, a-t-il révélé.

«Je sens un certain support dans mon caucus. Des gens m’ont demandé de confirmer [sa candidature pour 2026] et d’arrêter de mettre des conditions», a-t-il indiqué.

Quant au reste de son équipe de la Coalition avenir Québec (CAQ), M. Legault dit n’avoir «aucune indication» que quelqu’un voudrait partir avant la fin du mandat. «Mais tout le monde va vouloir se représenter? J’ai encore du travail à faire», a-t-il reconnu.